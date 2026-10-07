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Мишустин призвал развивать аграрные исследования и образование в России
Мишустин призвал развивать аграрные исследования и образование в России - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал развивать аграрные исследования и образование в России
Развитие аграрных исследований и образования в России должно идти в плотной кооперации с агропромышленной отраслью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:25+0300
2026-10-07T15:25+0300
2026-10-07T15:29+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Развитие аграрных исследований и образования в России должно идти в плотной кооперации с агропромышленной отраслью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в среду принял участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". Выступая на пленарном заседании, он отдельно остановился на вопросах подготовки кадров для АПК. "Необходимо и дальше развивать аграрные исследования, и чтобы образование шло в плотной кооперации с отраслью. Этот подход поможет доводить научные разработки до производства конкурентоспособной продукции и, что важно, выпускать специалистов, которые владеют самыми современными технологиями и максимально востребованы на рынке труда", - заявил Мишустин.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал развивать аграрные исследования и образование в России
Мишустин: развитие аграрных исследований и образования должно идти в кооперации с АПК
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Развитие аграрных исследований и образования в России должно идти в плотной кооперации с агропромышленной отраслью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду принял участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". Выступая на пленарном заседании, он отдельно остановился на вопросах подготовки кадров для АПК.
"Необходимо и дальше развивать аграрные исследования, и чтобы образование шло в плотной кооперации с отраслью. Этот подход поможет доводить научные разработки до производства конкурентоспособной продукции и, что важно, выпускать специалистов, которые владеют самыми современными технологиями и максимально востребованы на рынке труда", - заявил Мишустин.