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Мишустин призвал развивать аграрные исследования и образование в России

Мишустин призвал развивать аграрные исследования и образование в России - 07.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал развивать аграрные исследования и образование в России

Развитие аграрных исследований и образования в России должно идти в плотной кооперации с агропромышленной отраслью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:25+0300

2026-10-07T15:25+0300

2026-10-07T15:29+0300

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Развитие аграрных исследований и образования в России должно идти в плотной кооперации с агропромышленной отраслью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в среду принял участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". Выступая на пленарном заседании, он отдельно остановился на вопросах подготовки кадров для АПК. "Необходимо и дальше развивать аграрные исследования, и чтобы образование шло в плотной кооперации с отраслью. Этот подход поможет доводить научные разработки до производства конкурентоспособной продукции и, что важно, выпускать специалистов, которые владеют самыми современными технологиями и максимально востребованы на рынке труда", - заявил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин