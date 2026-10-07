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Мишустин призвал донастраивать законы для соцобеспечения жителей Донбасса
Мишустин призвал донастраивать законы для соцобеспечения жителей Донбасса - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал донастраивать законы для соцобеспечения жителей Донбасса
Важно и дальше донастраивать законодательство для социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:36+0300
2026-10-07T17:36+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Важно и дальше донастраивать законодательство для социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что правительство реализует множество мер, направленных на интеграцию исторических регионов в единое экономическое, образовательное, правовое и социальное пространство. Так, правительство рассмотрит корректировки в федеральный закон, который касается пенсионного обеспечения в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они касаются граждан, ранее проходивших военную и приравненную к ней службу, и у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить в страховой стаж при назначении пенсии. "Законопроект закрепляет дополнительные полномочия за межведомственной комиссией по трудовым, пенсионным и социальным правам, которая станет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по таким вопросам, что позволит защитить их права", - сказал Мишустин на заседании правительства. "Важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих там, были все социальные гарантии", - добавил он.
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россия, финансы, херсонская область, лнр, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Херсонская область, ЛНР, Михаил Мишустин
Мишустин призвал донастраивать законы для соцобеспечения жителей Донбасса
Мишустин: важно донастраивать законодательство для соцобеспечения жителей Донбасса
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Важно и дальше донастраивать законодательство для социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что правительство реализует множество мер, направленных на интеграцию исторических регионов в единое экономическое, образовательное, правовое и социальное пространство.
Так, правительство рассмотрит корректировки в федеральный закон, который касается пенсионного обеспечения в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они касаются граждан, ранее проходивших военную и приравненную к ней службу, и у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить в страховой стаж при назначении пенсии.
"Законопроект закрепляет дополнительные полномочия за межведомственной комиссией по трудовым, пенсионным и социальным правам, которая станет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по таким вопросам, что позволит защитить их права", - сказал Мишустин на заседании правительства.
"Важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих там, были все социальные гарантии", - добавил он.