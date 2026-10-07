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ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали

ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали - 07.10.2026, ПРАЙМ

ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал производство продукции из атмосферостойкой стали, которая более устойчива к коррозии, сообщила компания. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:59+0300

2026-10-07T15:59+0300

2026-10-07T15:59+0300

промышленность

бизнес

виктор рашников

ммк

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал производство продукции из атмосферостойкой стали, которая более устойчива к коррозии, сообщила компания. "На Магнитогорском металлургическом комбинате освоена технология изготовления металлопроката с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии", - сказано в сообщении. Сталь отличается повышенным показателем атмосферной стойкости за счет пленки оксидов, которая прочно сцепляется с металлом, создавая защитный слой, который блокирует доступ кислорода и предотвращает внутреннюю коррозию, отметили в ММК. В компании добавили, что металлопрокат из атмосферостойкой стали можно применять в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал, не требующий окраски и других видов дополнительной коррозионной защиты. ММК входит в число крупнейших мировых сталелитейных компаний и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Выплавка стали по итогам прошлого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 5,194 миллиона тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, виктор рашников, ммк