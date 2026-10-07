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ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали - 07.10.2026, ПРАЙМ
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ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали
ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали - 07.10.2026, ПРАЙМ
ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал производство продукции из атмосферостойкой стали, которая более устойчива к коррозии, сообщила компания. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:59+0300
2026-10-07T15:59+0300
промышленность
бизнес
виктор рашников
ммк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874037434.jpg?1791377942
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал производство продукции из атмосферостойкой стали, которая более устойчива к коррозии, сообщила компания. "На Магнитогорском металлургическом комбинате освоена технология изготовления металлопроката с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии", - сказано в сообщении. Сталь отличается повышенным показателем атмосферной стойкости за счет пленки оксидов, которая прочно сцепляется с металлом, создавая защитный слой, который блокирует доступ кислорода и предотвращает внутреннюю коррозию, отметили в ММК. В компании добавили, что металлопрокат из атмосферостойкой стали можно применять в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал, не требующий окраски и других видов дополнительной коррозионной защиты. ММК входит в число крупнейших мировых сталелитейных компаний и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Выплавка стали по итогам прошлого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 5,194 миллиона тонн.
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промышленность, бизнес, виктор рашников, ммк
Промышленность, Бизнес, Виктор Рашников, ММК
15:59 07.10.2026
 
ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали

Магнитогорский металлургический комбинат начал выпуск продукции из атмосферостойкой стали

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал производство продукции из атмосферостойкой стали, которая более устойчива к коррозии, сообщила компания.
"На Магнитогорском металлургическом комбинате освоена технология изготовления металлопроката с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии", - сказано в сообщении.
Сталь отличается повышенным показателем атмосферной стойкости за счет пленки оксидов, которая прочно сцепляется с металлом, создавая защитный слой, который блокирует доступ кислорода и предотвращает внутреннюю коррозию, отметили в ММК.
В компании добавили, что металлопрокат из атмосферостойкой стали можно применять в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал, не требующий окраски и других видов дополнительной коррозионной защиты.
ММК входит в число крупнейших мировых сталелитейных компаний и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Выплавка стали по итогам прошлого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 5,194 миллиона тонн.
 
ПромышленностьБизнесВиктор РашниковММК
 
 
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