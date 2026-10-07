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В Молдавии заявили о провале денежно-кредитной политики

В Молдавии заявили о провале денежно-кредитной политики - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Молдавии заявили о провале денежно-кредитной политики

Рост базовой ставки на 80% за несколько месяцев свидетельствует о провале денежно-кредитной политики и системы прогнозирования центрального банка Молдавии,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:26+0300

2026-10-07T13:26+0300

2026-10-07T13:26+0300

финансы

банки

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румыния

конституционный суд

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КИШИНЕВ, 7 окт – ПРАЙМ. Рост базовой ставки на 80% за несколько месяцев свидетельствует о провале денежно-кредитной политики и системы прогнозирования центрального банка Молдавии, заявил на брифинге депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Богдан Цырдя. Названная партия инициировала процедуру отзыва главы национального банка Молдавии (НБМ), гражданки Румынии Анки Драгу, подготовив проект постановления парламента и потребовав вынести вопрос об ее отставке на рассмотрение высшего законодательного органа. "Всего за несколько месяцев базовая ставка выросла на 80%. В нашем понимании это провал политики прогнозирования и денежно-кредитной политики. Мы не ставим под сомнение независимость НБМ. Да, НБМ должен быть независимым, но он должен нести ответственность за решения, которые принимает, и за результаты, которые они дают обществу", - сказал Цырдя. Парламентарий отметил, что резкое ужесточение политики привело к удорожанию заемных средств для граждан и предприятий, а также к спаду инвестиций. В начале года базовая ставка составляла пять процентов, а к сентябрю поднялась до девяти процентов, при этом средняя стоимость новых кредитов в леях в августе достигла 9,2%. Социалист указал на несоответствие уровня доходов руководства центробанка Молдавии результатам его работы. В 2025 году Драгу задекларировала заработную плату в размере 2,8 миллиона леев (около 157 тысяч долларов), что составляет более 230 тысяч леев (около 13 тысяч долларов) в месяц. При этом чистые убытки регулятора составили 873 миллиона леев (порядка 49 миллионов долларов), а валютные резервы снизились более чем на 560 миллионов леев (около 31 миллиона долларов). Ранее социалисты Молдавии обратились в Конституционный суд страны для разъяснения порядка досрочного прекращения полномочий руководства центрального банка.️

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финансы, банки, молдавия, румыния, конституционный суд