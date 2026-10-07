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Рынок акций РФ умеренно растет в начале основной торговой сессии

Рынок акций РФ умеренно растет в начале основной торговой сессии - 07.10.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ умеренно растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии среды, третий день подряд, поддерживаемый позитивными внешнеполитическими новостями и... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:00+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии среды, третий день подряд, поддерживаемый позитивными внешнеполитическими новостями и вернувшейся к росту стоимостью нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 9.41 мск повышается на 0,62% относительно предыдущего закрытия - до 2 342,96 пункта. Рынок начал торги на премаркете (утренней сессии) небольшим ростом, преодолев вчерашнее достаточно непростое сопротивление в 2330 пунктов, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Global. "К главному драйверу роста, представляющему собой ожидания возобновления до конца октября переговоров России, США и Украины об урегулировании украинского конфликта, вчера добавились ожидания еще и другой трехсторонней встречи – глав России, США и Китая на предстоящем саммите стран АТЭС", - продолжает она. Кроме того, декабрьский фьючерс нефти марки Brent дорожает сейчас на 0,84%, до 101,42 доллара за баррель. В лидерах роста стоимости - акции "СПБ биржи" (+5,92%), "Самолета" (+2,56%), "Озона" (+2,34%), "Башнефти" (+2,14%), "Русгидро" (+1,75%). В лидерах снижения капитализации - акции "Фармсинтеза" (−0,59%), "Акрона" (−0,34%), ДВМП (−0,21%), "Абрау‑Дюрсо" (−0,17%). При сохранении спокойного внешнеполитического фона и при отсутствии негативного сюрприза от свежих данных Росстата о недельной инфляции индекс Мосбиржи имеет сегодня все шансы на развитие роста к отметке 2400 пунктов, полагает Екатерина Крылова из ПСБ. Лучше рынка могут смотреться акции фундаментально сильных компаний внутренних секторов, а также снова нефтяники ввиду продолжения ценового отскока в нефти Brent, добавляет она. Впрочем, аналитики компании "Цифра брокер" не столь оптимистичны, и ожидают, что сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2300–2350 пунктов, а дальнейшее укрепление рубля и снижение цен на нефть способны вернуть индикатор к 2280 пунктам. "При нейтральном внешнем фоне ждем консолидации вблизи текущих отметок", - заключают они.

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рынок, торги, акции, сша, украина, китай, мосбиржа, атэс, озон