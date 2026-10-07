https://1prime.ru/20261007/moshenniki-874012491.html
Мошенники начали красть данные через ссылки на игры, заявили в F6
Мошенники начали красть данные через ссылки на игры, заявили в F6 - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали красть данные через ссылки на игры, заявили в F6
Мошенники начали распространять через Telegram-каналы игровой тематики ссылки для скачивания популярных мобильных игр, чтобы украсть данные пользователей,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:38+0300
2026-10-07T09:38+0300
2026-10-07T10:52+0300
технологии
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мошенники начали распространять через Telegram-каналы игровой тематики ссылки для скачивания популярных мобильных игр, чтобы украсть данные пользователей, рассказали РИА Новости в IT-компании F6. "Среди Android-приложений, под которые злоумышленники маскировали вредоносное приложение, - программы для просмотра фотографий, VPN, различные игровые модификации, включая читы и моды популярных мобильных игр Minecraft, Roblox, Standoff 2, Brawl Stars, Oxide, Exile, Skyrim и Pubg. Такие читы и моды распространяют в том числе через Telegram-каналы игровой тематики", - предупредили в компании. Отмечается, что после установки на устройство мошенническое приложение запрашивает полный доступ на обработку смс. Это требуется, чтобы перехватывать входящие сообщения, читать историю сообщений и отправлять свои сообщения. Затем приложение запрашивает разрешение на работу в фоновом режиме – без него система может завершить работу программы, когда пользователь ее не использует. Далее вредоносное ПО просит выдать разрешение автозапуска, которое позволит приложению самостоятельно возобновлять работу своих сервисов. Эксперты уточнили, что после того, как пользователь выдал все разрешения, программа предлагает ему ввести PIN-код. После ввода эти данные сразу же передаются на сервер злоумышленников. Получив от пользователя все запрашиваемые разрешения, приложение переходит в фоновый режим и незаметно передает данные с телефона пользователя злоумышленникам. Кроме кражи данных смс, приложение позволяет злоумышленникам читать push-уведомления, получать информацию об устройстве, его местоположении и состоянии, подключенных сим-картах и истории звонков, списке контактов и установленных приложениях. Специалисты F6 рекомендуют не скачивать файлы по ссылкам из мессенджеров, форумов, рекламных сообщений и непроверенных сайтов, не устанавливать приложения по рекомендациям незнакомцев и ограничивать доступ приложений к личным данным.
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технологии
Мошенники начали красть данные через ссылки на игры, заявили в F6
IT-компания F6: мошенники распространяют ссылки для скачивания популярных мобильных игр
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мошенники начали распространять через Telegram-каналы игровой тематики ссылки для скачивания популярных мобильных игр, чтобы украсть данные пользователей, рассказали РИА Новости в IT-компании F6.
"Среди Android-приложений, под которые злоумышленники маскировали вредоносное приложение, - программы для просмотра фотографий, VPN, различные игровые модификации, включая читы и моды популярных мобильных игр Minecraft, Roblox, Standoff 2, Brawl Stars, Oxide, Exile, Skyrim и Pubg. Такие читы и моды распространяют в том числе через Telegram-каналы игровой тематики", - предупредили в компании.
Отмечается, что после установки на устройство мошенническое приложение запрашивает полный доступ на обработку смс. Это требуется, чтобы перехватывать входящие сообщения, читать историю сообщений и отправлять свои сообщения.
Затем приложение запрашивает разрешение на работу в фоновом режиме – без него система может завершить работу программы, когда пользователь ее не использует. Далее вредоносное ПО просит выдать разрешение автозапуска, которое позволит приложению самостоятельно возобновлять работу своих сервисов.
Эксперты уточнили, что после того, как пользователь выдал все разрешения, программа предлагает ему ввести PIN-код. После ввода эти данные сразу же передаются на сервер злоумышленников.
Получив от пользователя все запрашиваемые разрешения, приложение переходит в фоновый режим и незаметно передает данные с телефона пользователя злоумышленникам.
Кроме кражи данных смс, приложение позволяет злоумышленникам читать push-уведомления, получать информацию об устройстве, его местоположении и состоянии, подключенных сим-картах и истории звонков, списке контактов и установленных приложениях.
Специалисты F6 рекомендуют не скачивать файлы по ссылкам из мессенджеров, форумов, рекламных сообщений и непроверенных сайтов, не устанавливать приложения по рекомендациям незнакомцев и ограничивать доступ приложений к личным данным.