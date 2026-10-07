https://1prime.ru/20261007/moskva-874046610.html
В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком
В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком
Власти Москвы выставят на торги для выбора инвестора участок с Рижским цветочным рынком и универмагом "Крестовский" на проспекте Мира, говорится в документе... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:19+0300
2026-10-07T19:19+0300
2026-10-07T19:34+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874046610.jpg?1791390875
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Власти Москвы выставят на торги для выбора инвестора участок с Рижским цветочным рынком и универмагом "Крестовский" на проспекте Мира, говорится в документе департамента градостроительной политики столицы."Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы площадью 3,21 гектара, расположенной по адресу: г. Москва, проспект Мира, владение 82-92", - отмечается в нем.В постановлении добавляется, что объекты, расположенные на участке, отнесены к подлежащим сносу или реконструкции. Начальная стоимость аукциона составит 155,4 миллиона рублей.Кроме того, участники аукциона должны иметь опыт в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме площадью не менее 17 тысяч "квадратов" за последние пять лет. Торги для выбора инвестора должны провести в течение 90 дней.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва
В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком
Власти Москвы выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком на проспекте Мира
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Власти Москвы выставят на торги для выбора инвестора участок с Рижским цветочным рынком и универмагом "Крестовский" на проспекте Мира, говорится в документе департамента градостроительной политики столицы.
"Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы
площадью 3,21 гектара, расположенной по адресу: г. Москва, проспект Мира, владение 82-92", - отмечается в нем.
В постановлении добавляется, что объекты, расположенные на участке, отнесены к подлежащим сносу или реконструкции. Начальная стоимость аукциона составит 155,4 миллиона рублей.
Кроме того, участники аукциона должны иметь опыт в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме площадью не менее 17 тысяч "квадратов" за последние пять лет. Торги для выбора инвестора должны провести в течение 90 дней.