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В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком

В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком

Власти Москвы выставят на торги для выбора инвестора участок с Рижским цветочным рынком и универмагом "Крестовский" на проспекте Мира, говорится в документе... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:19+0300

2026-10-07T19:19+0300

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москва

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Власти Москвы выставят на торги для выбора инвестора участок с Рижским цветочным рынком и универмагом "Крестовский" на проспекте Мира, говорится в документе департамента градостроительной политики столицы."Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы площадью 3,21 гектара, расположенной по адресу: г. Москва, проспект Мира, владение 82-92", - отмечается в нем.В постановлении добавляется, что объекты, расположенные на участке, отнесены к подлежащим сносу или реконструкции. Начальная стоимость аукциона составит 155,4 миллиона рублей.Кроме того, участники аукциона должны иметь опыт в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме площадью не менее 17 тысяч "квадратов" за последние пять лет. Торги для выбора инвестора должны провести в течение 90 дней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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