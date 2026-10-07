Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/moskva-874046610.html
В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком
В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком
Власти Москвы выставят на торги для выбора инвестора участок с Рижским цветочным рынком и универмагом "Крестовский" на проспекте Мира, говорится в документе... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:19+0300
2026-10-07T19:34+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874046610.jpg?1791390875
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Власти Москвы выставят на торги для выбора инвестора участок с Рижским цветочным рынком и универмагом "Крестовский" на проспекте Мира, говорится в документе департамента градостроительной политики столицы."Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы площадью 3,21 гектара, расположенной по адресу: г. Москва, проспект Мира, владение 82-92", - отмечается в нем.В постановлении добавляется, что объекты, расположенные на участке, отнесены к подлежащим сносу или реконструкции. Начальная стоимость аукциона составит 155,4 миллиона рублей.Кроме того, участники аукциона должны иметь опыт в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме площадью не менее 17 тысяч "квадратов" за последние пять лет. Торги для выбора инвестора должны провести в течение 90 дней.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
19:19 07.10.2026 (обновлено: 19:34 07.10.2026)
 
В Москве выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком

Власти Москвы выставят на торги участок рядом с Рижским цветочным рынком на проспекте Мира

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Власти Москвы выставят на торги для выбора инвестора участок с Рижским цветочным рынком и универмагом "Крестовский" на проспекте Мира, говорится в документе департамента градостроительной политики столицы.
"Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы площадью 3,21 гектара, расположенной по адресу: г. Москва, проспект Мира, владение 82-92", - отмечается в нем.
В постановлении добавляется, что объекты, расположенные на участке, отнесены к подлежащим сносу или реконструкции. Начальная стоимость аукциона составит 155,4 миллиона рублей.
Кроме того, участники аукциона должны иметь опыт в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме площадью не менее 17 тысяч "квадратов" за последние пять лет. Торги для выбора инвестора должны провести в течение 90 дней.
 
БизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала