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В Москве наградили победителей конкурса растущих брендов "Знай наших"

В Москве наградили победителей конкурса растущих брендов "Знай наших" - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Москве наградили победителей конкурса растущих брендов "Знай наших"

Церемония награждения победителей четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших" проходит в Москве в кинотеатре "Художественный", наградой... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T20:35+0300

2026-10-07T20:35+0300

2026-10-07T20:35+0300

бизнес

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив

вэб

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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Церемония награждения победителей четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших" проходит в Москве в кинотеатре "Художественный", наградой для победителей стала дизайнерская неваляшка российского бренда Svoy Design из Ставрополья, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" проходит по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных". "Добро пожаловать на церемонию награждения конкурса "Знай наших", конкурса, который в этом году идет уже в четвертый раз", - сказала ведущая церемонии. Победителям всех эпизодов конкурса вручили в качестве награды дизайнерские неваляшки. Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив, вэб