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В Москве наградили победителей конкурса растущих брендов "Знай наших"
В Москве наградили победителей конкурса растущих брендов "Знай наших" - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Москве наградили победителей конкурса растущих брендов "Знай наших"
Церемония награждения победителей четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших" проходит в Москве в кинотеатре "Художественный", наградой... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T20:35+0300
2026-10-07T20:35+0300
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бизнес
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владимир путин
агентство стратегических инициатив
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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Церемония награждения победителей четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших" проходит в Москве в кинотеатре "Художественный", наградой для победителей стала дизайнерская неваляшка российского бренда Svoy Design из Ставрополья, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" проходит по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
"Добро пожаловать на церемонию награждения конкурса "Знай наших", конкурса, который в этом году идет уже в четвертый раз", - сказала ведущая церемонии.
Победителям всех эпизодов конкурса вручили в качестве награды дизайнерские неваляшки.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.
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бизнес, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив, вэб
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, ВЭБ
В Москве наградили победителей конкурса растущих брендов "Знай наших"
Церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" проходит в Москве
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Церемония награждения победителей четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших" проходит в Москве в кинотеатре "Художественный", наградой для победителей стала дизайнерская неваляшка российского бренда Svoy Design из Ставрополья, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" проходит по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
"Добро пожаловать на церемонию награждения конкурса "Знай наших", конкурса, который в этом году идет уже в четвертый раз", - сказала ведущая церемонии.
Победителям всех эпизодов конкурса вручили в качестве награды дизайнерские неваляшки.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.