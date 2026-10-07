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В Москве наградили победителей Национальной премии "Цифровые решения"

В Москве наградили победителей Национальной премии "Цифровые решения" - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Москве наградили победителей Национальной премии "Цифровые решения"

Церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения" состоялась в среду в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T21:11+0300

2026-10-07T21:11+0300

2026-10-07T21:11+0300

технологии

россия

москва

дмитрий григоренко

максут шадаев

минцифры

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения" состоялась в среду в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе одноименного форума. "На полях главного ИТ-форума "Цифровые решения" состоялась торжественная церемония награждения победителей одноименной национальной премии в области информационных технологий", - говорится в сообщении. Так, 14 лауреатов получили признание за ключевые проекты, способствующие развитию цифровой экономики и достижению технологического суверенитета России. Награды победителям вручили вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По словам Григоренко, премия, которая проходит второй год, отмечает российские ИТ-продукты и сервисы, которые востребованы государством, бизнесом и гражданами. "В этом году мы расширили число номинаций, чтобы охватить больше разработок в различных сферах, а также показать масштаб и разнообразие отечественной ИТ-индустрии", - добавил он. Национальная премия "Цифровые решения" была учреждена постановлением правительства для поощрения лучших проектов в сфере ИТ. В 2026 году на премию подались 932 компании из 68 регионов России. Из 1332 заявок в 14 номинациях было отобрано 42 проекта, разработанных как стартапами и малым бизнесом, так и крупными корпорациями. Отмечается, что заявки отсматривал экспертный совет из представителей правительства, Минцифры, профильных ассоциаций и представителей компаний-лидеров ИТ-отрасли. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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технологии, россия, москва, дмитрий григоренко, максут шадаев, минцифры