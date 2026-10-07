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В Москве наградили победителей конкурса "Знай наших"

В Москве наградили победителей конкурса "Знай наших" - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Москве наградили победителей конкурса "Знай наших"

Нижегородский бренд Rassvet detail, еатеринбургская марка ÉCLATA, бренд Ummaya из Чеченской Республики и петербургская студия 19.17.design стали победителями в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T22:02+0300

2026-10-07T22:02+0300

2026-10-07T22:17+0300

бизнес

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агентство стратегических инициатив

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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Нижегородский бренд Rassvet detail, еатеринбургская марка ÉCLATA, бренд Ummaya из Чеченской Республики и петербургская студия 19.17.design стали победителями в направлении "Знай креативных" конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве проходит церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных". "Rassvet detail, ÉCLATA, Ummaya и 19.17.design стали победителями", - сказал приглашенный для награждения гость. Нижегородский бренд Rassvet detail выпускает кольца, серьги, подвесы, браслеты и другие украшения, екатеринбургская марка ÉCLATA создает женскую одежду и делает акцент на цвете, форме и выразительных деталях, бренд Ummaya из Чеченской Республики соединяет в коллекциях актуальные тенденции, культурные традиции и принципы скромной моды, петербургская студия 19.17.design развивает собственную линию дизайнерской мебели для интерьера. Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.

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бизнес, россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс, вэб