https://1prime.ru/20261007/moskva-874050111.html
В Москве наградили победителей конкурса "Знай наших"
В Москве наградили победителей конкурса "Знай наших" - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Москве наградили победителей конкурса "Знай наших"
Нижегородский бренд Rassvet detail, еатеринбургская марка ÉCLATA, бренд Ummaya из Чеченской Республики и петербургская студия 19.17.design стали победителями в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T22:02+0300
2026-10-07T22:02+0300
2026-10-07T22:17+0300
бизнес
россия
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив
росконгресс
вэб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874050111.jpg?1791400629
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Нижегородский бренд Rassvet detail, еатеринбургская марка ÉCLATA, бренд Ummaya из Чеченской Республики и петербургская студия 19.17.design стали победителями в направлении "Знай креативных" конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве проходит церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных". "Rassvet detail, ÉCLATA, Ummaya и 19.17.design стали победителями", - сказал приглашенный для награждения гость. Нижегородский бренд Rassvet detail выпускает кольца, серьги, подвесы, браслеты и другие украшения, екатеринбургская марка ÉCLATA создает женскую одежду и делает акцент на цвете, форме и выразительных деталях, бренд Ummaya из Чеченской Республики соединяет в коллекциях актуальные тенденции, культурные традиции и принципы скромной моды, петербургская студия 19.17.design развивает собственную линию дизайнерской мебели для интерьера. Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс, вэб
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, Росконгресс, ВЭБ
В Москве наградили победителей конкурса "Знай наших"
Четыре российских бренда стали победителями конкурса "Знай наших"
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Нижегородский бренд Rassvet detail, еатеринбургская марка ÉCLATA, бренд Ummaya из Чеченской Республики и петербургская студия 19.17.design стали победителями в направлении "Знай креативных" конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве проходит церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
"Rassvet detail, ÉCLATA, Ummaya и 19.17.design стали победителями", - сказал приглашенный для награждения гость.
Нижегородский бренд Rassvet detail выпускает кольца, серьги, подвесы, браслеты и другие украшения, екатеринбургская марка ÉCLATA создает женскую одежду и делает акцент на цвете, форме и выразительных деталях, бренд Ummaya из Чеченской Республики соединяет в коллекциях актуальные тенденции, культурные традиции и принципы скромной моды, петербургская студия 19.17.design развивает собственную линию дизайнерской мебели для интерьера.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.