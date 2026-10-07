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МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов для крупного бизнеса - 07.10.2026, ПРАЙМ
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МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов для крупного бизнеса
МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов для крупного бизнеса - 07.10.2026, ПРАЙМ
МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов для крупного бизнеса
МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов, которые предлагает крупному бизнесу, например технологии кибербезопасности и аналитики, рассказали в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:15+0300
2026-10-07T10:15+0300
технологии
бизнес
мтс
цод
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов, которые предлагает крупному бизнесу, например технологии кибербезопасности и аналитики, рассказали в пресс-службе компании. "МТС объявляет о запуске нового бренда "МТС КорпТех", под которым объединяются комплексные технологические B2B-решения компании для крупного бизнеса", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что под брендом собраны продукты и сервисы в области связи и частных сетей pLTE/5G, облачных технологий и ЦОДов, кибербезопасности, промышленного IoT, видеоаналитики и искусственного интеллекта, а также промышленной автоматизации и роботизации.
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технологии, бизнес, мтс, цод
Технологии, Бизнес, МТС, ЦОД
10:15 07.10.2026
 
МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов для крупного бизнеса

МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" технологии кибербезопасности и аналитики

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов, которые предлагает крупному бизнесу, например технологии кибербезопасности и аналитики, рассказали в пресс-службе компании.
"МТС объявляет о запуске нового бренда "МТС КорпТех", под которым объединяются комплексные технологические B2B-решения компании для крупного бизнеса", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что под брендом собраны продукты и сервисы в области связи и частных сетей pLTE/5G, облачных технологий и ЦОДов, кибербезопасности, промышленного IoT, видеоаналитики и искусственного интеллекта, а также промышленной автоматизации и роботизации.
 
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