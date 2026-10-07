https://1prime.ru/20261007/mts-874015377.html

МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов для крупного бизнеса

МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов для крупного бизнеса - 07.10.2026, ПРАЙМ

МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов для крупного бизнеса

МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов, которые предлагает крупному бизнесу, например технологии кибербезопасности и аналитики, рассказали в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:15+0300

2026-10-07T10:15+0300

2026-10-07T10:15+0300

технологии

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. МТС объединит под брендом "МТС КорпТех" ряд продуктов, которые предлагает крупному бизнесу, например технологии кибербезопасности и аналитики, рассказали в пресс-службе компании. "МТС объявляет о запуске нового бренда "МТС КорпТех", под которым объединяются комплексные технологические B2B-решения компании для крупного бизнеса", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что под брендом собраны продукты и сервисы в области связи и частных сетей pLTE/5G, облачных технологий и ЦОДов, кибербезопасности, промышленного IoT, видеоаналитики и искусственного интеллекта, а также промышленной автоматизации и роботизации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, мтс, цод