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Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года

Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года - 07.10.2026, ПРАЙМ

Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года

Мировой государственный долг находится на максимальном уровне со времен Второй мировой войны и может превысить 100% глобального ВВП еще до 2030 года, считает... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:35+0300

2026-10-07T10:35+0300

2026-10-07T10:35+0300

мировая экономика

сша

япония

кристалина георгиева

мвф

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировой государственный долг находится на максимальном уровне со времен Второй мировой войны и может превысить 100% глобального ВВП еще до 2030 года, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мировой государственный долг близок к самому высокому уровню со времен Второй мировой войны и, судя по всему, вскоре превысит 100% ВВП", - заявляет Георгиева. Наиболее серьезную проблему глава МВФ видит в развитых экономиках, где отношение долга к ВВП уже превышает показатели развивающихся стран и государств с низкими доходами. По ее словам, рассчитывать только на ускорение экономического роста для решения бюджетных проблем больше нельзя. Как заявляет Георгиева, в отдельных случаях меры необходимо принимать уже сейчас, в том числе чтобы снизить давление на кредитно-денежную политику. Глава МВФ также предупредила о сохраняющемся инфляционном давлении. Среди инфляционных факторов она называет строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта, скачки цен на энергоносители и продовольствие, импортные тарифы, рост оборонных расходов и увеличение стоимости обслуживания долга. С учетом этого Георгиева назвала повышение ставок рефинансирования Федеральной резервной системой США, Европейским центральным банком и центробанком Японии вполне оправданным шагом.

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мировая экономика, сша, япония, кристалина георгиева, мвф