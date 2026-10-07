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Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года
Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года
Мировой государственный долг находится на максимальном уровне со времен Второй мировой войны и может превысить 100% глобального ВВП еще до 2030 года, считает... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:35+0300
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мировая экономика
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япония
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировой государственный долг находится на максимальном уровне со времен Второй мировой войны и может превысить 100% глобального ВВП еще до 2030 года, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мировой государственный долг близок к самому высокому уровню со времен Второй мировой войны и, судя по всему, вскоре превысит 100% ВВП", - заявляет Георгиева. Наиболее серьезную проблему глава МВФ видит в развитых экономиках, где отношение долга к ВВП уже превышает показатели развивающихся стран и государств с низкими доходами. По ее словам, рассчитывать только на ускорение экономического роста для решения бюджетных проблем больше нельзя. Как заявляет Георгиева, в отдельных случаях меры необходимо принимать уже сейчас, в том числе чтобы снизить давление на кредитно-денежную политику. Глава МВФ также предупредила о сохраняющемся инфляционном давлении. Среди инфляционных факторов она называет строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта, скачки цен на энергоносители и продовольствие, импортные тарифы, рост оборонных расходов и увеличение стоимости обслуживания долга. С учетом этого Георгиева назвала повышение ставок рефинансирования Федеральной резервной системой США, Европейским центральным банком и центробанком Японии вполне оправданным шагом.
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мировая экономика, сша, япония, кристалина георгиева, мвф
Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Кристалина Георгиева, МВФ
Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года
Глава МВФ: мировой госдолг может превысить 100% мирового ВВП до 2030 года
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировой государственный долг находится на максимальном уровне со времен Второй мировой войны и может превысить 100% глобального ВВП еще до 2030 года, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Мировой государственный долг близок к самому высокому уровню со времен Второй мировой войны и, судя по всему, вскоре превысит 100% ВВП", - заявляет Георгиева
.
Наиболее серьезную проблему глава МВФ
видит в развитых экономиках, где отношение долга к ВВП уже превышает показатели развивающихся стран и государств с низкими доходами. По ее словам, рассчитывать только на ускорение экономического роста для решения бюджетных проблем больше нельзя.
Как заявляет Георгиева, в отдельных случаях меры необходимо принимать уже сейчас, в том числе чтобы снизить давление на кредитно-денежную политику.
Глава МВФ также предупредила о сохраняющемся инфляционном давлении. Среди инфляционных факторов она называет строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта, скачки цен на энергоносители и продовольствие, импортные тарифы, рост оборонных расходов и увеличение стоимости обслуживания долга.
С учетом этого Георгиева назвала повышение ставок рефинансирования Федеральной резервной системой США
, Европейским центральным банком и центробанком Японии
вполне оправданным шагом.