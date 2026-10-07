Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/mvf-874016935.html
Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года
Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года
Мировой государственный долг находится на максимальном уровне со времен Второй мировой войны и может превысить 100% глобального ВВП еще до 2030 года, считает... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:35+0300
2026-10-07T10:35+0300
мировая экономика
сша
япония
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862147488_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cc97f8b4f20ab2363bf31d4e0f6ac2ed.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировой государственный долг находится на максимальном уровне со времен Второй мировой войны и может превысить 100% глобального ВВП еще до 2030 года, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мировой государственный долг близок к самому высокому уровню со времен Второй мировой войны и, судя по всему, вскоре превысит 100% ВВП", - заявляет Георгиева. Наиболее серьезную проблему глава МВФ видит в развитых экономиках, где отношение долга к ВВП уже превышает показатели развивающихся стран и государств с низкими доходами. По ее словам, рассчитывать только на ускорение экономического роста для решения бюджетных проблем больше нельзя. Как заявляет Георгиева, в отдельных случаях меры необходимо принимать уже сейчас, в том числе чтобы снизить давление на кредитно-денежную политику. Глава МВФ также предупредила о сохраняющемся инфляционном давлении. Среди инфляционных факторов она называет строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта, скачки цен на энергоносители и продовольствие, импортные тарифы, рост оборонных расходов и увеличение стоимости обслуживания долга. С учетом этого Георгиева назвала повышение ставок рефинансирования Федеральной резервной системой США, Европейским центральным банком и центробанком Японии вполне оправданным шагом.
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862147488_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2b98544815f6f3d3b76f8b2654b65f7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, япония, кристалина георгиева, мвф
Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Кристалина Георгиева, МВФ
10:35 07.10.2026
 
Мировой государственный долг может превысить 100% ВВП до 2030 года

Глава МВФ: мировой госдолг может превысить 100% мирового ВВП до 2030 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировой государственный долг находится на максимальном уровне со времен Второй мировой войны и может превысить 100% глобального ВВП еще до 2030 года, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Мировой государственный долг близок к самому высокому уровню со времен Второй мировой войны и, судя по всему, вскоре превысит 100% ВВП", - заявляет Георгиева.
Наиболее серьезную проблему глава МВФ видит в развитых экономиках, где отношение долга к ВВП уже превышает показатели развивающихся стран и государств с низкими доходами. По ее словам, рассчитывать только на ускорение экономического роста для решения бюджетных проблем больше нельзя.
Как заявляет Георгиева, в отдельных случаях меры необходимо принимать уже сейчас, в том числе чтобы снизить давление на кредитно-денежную политику.
Глава МВФ также предупредила о сохраняющемся инфляционном давлении. Среди инфляционных факторов она называет строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта, скачки цен на энергоносители и продовольствие, импортные тарифы, рост оборонных расходов и увеличение стоимости обслуживания долга.
С учетом этого Георгиева назвала повышение ставок рефинансирования Федеральной резервной системой США, Европейским центральным банком и центробанком Японии вполне оправданным шагом.
 
Мировая экономикаСШАЯПОНИЯКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала