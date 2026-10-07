Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/mzhd-874049287.html
На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании
На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании - 07.10.2026, ПРАЙМ
На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании
Сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги произошел в среду вечером из-за остановки грузового... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T21:14+0300
2026-10-07T21:35+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874049287.jpg?1791398144
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги произошел в среду вечером из-за остановки грузового поезда, сообщили в МЖД. "Сегодня в 18:31 мск по техническим причинам на перегоне Орудьево – Вербилки Савеловского направления совершил вынужденную остановку грузовой поезд", - говорится в сообщении. В связи с этим на время оказания помощи в пути задержаны пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в Москву и область. Отмечается, что время задержки электричек составляет около 1 часа 30 минут. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает необходимые меры для возвращения поездов в график.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
21:14 07.10.2026 (обновлено: 21:35 07.10.2026)
 
На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании

На Савеловском направлении МЖД сбилось расписание из-за остановки грузового поезда

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги произошел в среду вечером из-за остановки грузового поезда, сообщили в МЖД.
"Сегодня в 18:31 мск по техническим причинам на перегоне Орудьево – Вербилки Савеловского направления совершил вынужденную остановку грузовой поезд", - говорится в сообщении.
В связи с этим на время оказания помощи в пути задержаны пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в Москву и область.
Отмечается, что время задержки электричек составляет около 1 часа 30 минут.
МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает необходимые меры для возвращения поездов в график.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала