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На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании
На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании - 07.10.2026, ПРАЙМ
На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании
Сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги произошел в среду вечером из-за остановки грузового... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T21:14+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги произошел в среду вечером из-за остановки грузового поезда, сообщили в МЖД. "Сегодня в 18:31 мск по техническим причинам на перегоне Орудьево – Вербилки Савеловского направления совершил вынужденную остановку грузовой поезд", - говорится в сообщении. В связи с этим на время оказания помощи в пути задержаны пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в Москву и область. Отмечается, что время задержки электричек составляет около 1 часа 30 минут. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает необходимые меры для возвращения поездов в график.
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На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании
На Савеловском направлении МЖД сбилось расписание из-за остановки грузового поезда
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги произошел в среду вечером из-за остановки грузового поезда, сообщили в МЖД.
"Сегодня в 18:31 мск по техническим причинам на перегоне Орудьево – Вербилки Савеловского направления совершил вынужденную остановку грузовой поезд", - говорится в сообщении.
В связи с этим на время оказания помощи в пути задержаны пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в Москву и область.
Отмечается, что время задержки электричек составляет около 1 часа 30 минут.
МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает необходимые меры для возвращения поездов в график.