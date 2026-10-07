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На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании

На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании - 07.10.2026, ПРАЙМ

На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в расписании

Сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги произошел в среду вечером из-за остановки грузового... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T21:14+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги произошел в среду вечером из-за остановки грузового поезда, сообщили в МЖД. "Сегодня в 18:31 мск по техническим причинам на перегоне Орудьево – Вербилки Савеловского направления совершил вынужденную остановку грузовой поезд", - говорится в сообщении. В связи с этим на время оказания помощи в пути задержаны пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в Москву и область. Отмечается, что время задержки электричек составляет около 1 часа 30 минут. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает необходимые меры для возвращения поездов в график.

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