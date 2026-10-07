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Минимальный месячный набор питания в августе подешевел на 2,4%

Минимальный месячный набор питания в августе подешевел на 2,4% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Минимальный месячный набор питания в августе подешевел на 2,4%

Минимальный месячный набор питания на одного человека в августе 2026 года подешевел на 2,4% - до 7,96 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Руспродсоюзе. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T23:57+0300

2026-10-07T23:57+0300

2026-10-07T23:57+0300

бизнес

россия

мордовия

чукотка

камчатский край

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минимальный месячный набор питания на одного человека в августе 2026 года подешевел на 2,4% - до 7,96 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Руспродсоюзе. "Стоимость минимального набора продуктов для россиян в августе 2026 года снизилась на 2,4%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 962,5 рубля", - подсчитали в ассоциации. Дешевле всего продуктовая корзина обойдется в Мордовии - в среднем 6,42 тысячи рублей и в Пензенской области - 6,61 тысячи рублей. При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке - в среднем 21,3 тысячи рублей и в Камчатском крае - 13,54 тысячи рублей. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве в августе составила в среднем 9,42 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - 9,39 тысячи рублей. Минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 8,49 тысячи рублей, в Ленинградской - 9 тысяч рублей, в Калининградской области - 9,54 тысячи рублей, в Татарстане - 7,12 тысячи рублей, в Омской области - 6,87 тысячи рублей, в Хабаровском крае - 10,36 тысячи рублей.

мордовия

чукотка

камчатский край

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бизнес, россия, мордовия, чукотка, камчатский край