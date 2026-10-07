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Туристический налог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России
Туристический налог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России - 07.10.2026, ПРАЙМ
Туристический налог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России
Введение туристического налога в Таиланде существенно не повлияет на стоимость туров из России, заявила РИА Новости руководитель отдела туроператора Anex, члена | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:52+0300
2026-10-07T15:52+0300
2026-10-07T15:52+0300
туризм
бизнес
таиланд
anex
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Введение туристического налога в Таиланде существенно не повлияет на стоимость туров из России, заявила РИА Новости руководитель отдела туроператора Anex, члена Российского союза туриндустрии (РСТ), Виктория Худаева.
Ранее в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года.
"Введение турналога рассматривалось и ранее. В целом сумма не существенная для общей стоимости поездки в Таиланд", - отметила Худаева.
Тем не менее, нужно понимание условий расчета сбора: в какой валюте он будет приниматься, добавила она.
По ее словам, в целом на спрос на этом направлении могут влиять различные факторы, например, удобная навигация до места отдыха.
"На данный момент мы видим устойчивые продажи, в том числе и на глубину", - добавила она.
Худаева также поделилась, что стоимость туров в Таиланд находится на уровне прошлого года, однако зимний сезон только стартует и делать выводы пока рано.
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туризм, бизнес, таиланд, anex, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, ТАИЛАНД, Anex, Российский союз туриндустрии
Туристический налог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России
Эксперт Худаева: турналог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Введение туристического налога в Таиланде существенно не повлияет на стоимость туров из России, заявила РИА Новости руководитель отдела туроператора Anex, члена Российского союза туриндустрии (РСТ), Виктория Худаева.
Ранее в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года.
"Введение турналога рассматривалось и ранее. В целом сумма не существенная для общей стоимости поездки в Таиланд", - отметила Худаева.
Тем не менее, нужно понимание условий расчета сбора: в какой валюте он будет приниматься, добавила она.
По ее словам, в целом на спрос на этом направлении могут влиять различные факторы, например, удобная навигация до места отдыха.
"На данный момент мы видим устойчивые продажи, в том числе и на глубину", - добавила она.
Худаева также поделилась, что стоимость туров в Таиланд находится на уровне прошлого года, однако зимний сезон только стартует и делать выводы пока рано.