Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристический налог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/nalog-874037003.html
Туристический налог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России
Туристический налог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России - 07.10.2026, ПРАЙМ
Туристический налог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России
Введение туристического налога в Таиланде существенно не повлияет на стоимость туров из России, заявила РИА Новости руководитель отдела туроператора Anex, члена | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:52+0300
2026-10-07T15:52+0300
туризм
бизнес
таиланд
anex
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874037003.jpg?1791377574
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Введение туристического налога в Таиланде существенно не повлияет на стоимость туров из России, заявила РИА Новости руководитель отдела туроператора Anex, члена Российского союза туриндустрии (РСТ), Виктория Худаева. Ранее в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года. "Введение турналога рассматривалось и ранее. В целом сумма не существенная для общей стоимости поездки в Таиланд", - отметила Худаева. Тем не менее, нужно понимание условий расчета сбора: в какой валюте он будет приниматься, добавила она. По ее словам, в целом на спрос на этом направлении могут влиять различные факторы, например, удобная навигация до места отдыха. "На данный момент мы видим устойчивые продажи, в том числе и на глубину", - добавила она. Худаева также поделилась, что стоимость туров в Таиланд находится на уровне прошлого года, однако зимний сезон только стартует и делать выводы пока рано.
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, таиланд, anex, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, ТАИЛАНД, Anex, Российский союз туриндустрии
15:52 07.10.2026
 
Туристический налог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России

Эксперт Худаева: турналог в Таиланде не повлияет на стоимость туров из России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Введение туристического налога в Таиланде существенно не повлияет на стоимость туров из России, заявила РИА Новости руководитель отдела туроператора Anex, члена Российского союза туриндустрии (РСТ), Виктория Худаева.
Ранее в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года.
"Введение турналога рассматривалось и ранее. В целом сумма не существенная для общей стоимости поездки в Таиланд", - отметила Худаева.
Тем не менее, нужно понимание условий расчета сбора: в какой валюте он будет приниматься, добавила она.
По ее словам, в целом на спрос на этом направлении могут влиять различные факторы, например, удобная навигация до места отдыха.
"На данный момент мы видим устойчивые продажи, в том числе и на глубину", - добавила она.
Худаева также поделилась, что стоимость туров в Таиланд находится на уровне прошлого года, однако зимний сезон только стартует и делать выводы пока рано.
 
ТуризмБизнесТАИЛАНДAnexРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала