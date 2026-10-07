https://1prime.ru/20261007/nasledstvo-873997033.html

Наследство из прошлого: что делать, если вы узнали о нем слишком поздно

Наследство из прошлого: что делать, если вы узнали о нем слишком поздно - 07.10.2026, ПРАЙМ

Наследство из прошлого: что делать, если вы узнали о нем слишком поздно

Ситуация, когда человек годами не подозревает, что стал наследником, — не редкость. По статье 61 Основ законодательства о нотариате нотариус обязан известить... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T06:06+0300

2026-10-07T06:06+0300

2026-10-07T06:06+0300

общество

верховный суд

наследство

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ситуация, когда человек годами не подозревает, что стал наследником, — не редкость. По статье 61 Основ законодательства о нотариате нотариус обязан известить только тех наследников, чье место жительства или работы ему известно. Искать всех потенциальных родственников, устанавливать неизвестных лиц и разыскивать их контакты он не обязан.В группе риска — наследники по завещанию, которые не были родственниками умершего, дети и родные, давно утратившие связь с семьей, а также наследники последующих очередей. Они могут узнать о смерти наследодателя спустя годы.Шесть месяцев — не приговорРаспространенное мнение, что после полугода наследство безвозвратно потеряно, ошибочно. Шесть месяцев — общий срок для принятия наследства. Но статья 1155 ГК РФ позволяет восстановить его через суд, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил срок по другой уважительной причине.Обратиться в суд нужно в течение шести месяцев с момента, когда причина пропуска отпала. Этот второй срок восстановлению уже не подлежит. Если другие наследники уже приняли имущество, возможен внесудебный вариант — при письменном согласии всех таких наследников.Что сказал Верховный судПоказательный пример — наследственное дело, когда наследодатель умер еще в 2007 году. В сентябре 2022 года женщина получила письмо нотариуса об открытом наследственном деле, а 4 октября узнала о завещании в свою пользу. Она не была родственницей умершего: в 1992–1999 годах они жили вместе, затем отношения прекратились.В октябре 2025 года Верховный суд отменил решения, которыми ей отказали в восстановлении срока, и направил дело на новое рассмотрение. ВС указал: нижестоящие суды не оценили обстоятельства, на которые ссылалась женщина. Она не состояла с умершим в родстве или дружбе, не обязана была его содержать и много лет с ним не общалась. Срок можно восстановить, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства — то есть о смерти — по объективным, не зависящим от него обстоятельствам.Одного "я не знал" недостаточноВажно различать ситуации. Если человек знал о смерти, но не знал о завещании, это само по себе не подпадает под первое основание статьи 1155 ГК РФ — незнание об открытии наследства. Для восстановления срока потребуется доказать иные уважительные причины, которые суд оценивает отдельно. Если же наследник объективно не знал и не должен был знать о самой смерти, ситуация оценивается иначе.Фактическое принятие как альтернативаЕсть и другой механизм защиты. Наследство может быть принято фактически — если наследник в установленный срок проживал в квартире наследодателя, содержал имущество, оплачивал коммунальные платежи или долги умершего. В таком случае пропуск обращения к нотариусу сам по себе не означает утрату наследства. Простая регистрация в квартире оценивается вместе с другими обстоятельствами, а не является автоматическим доказательством.Практический советЕсли стало известно о смерти человека, после которого потенциально может открыться наследство, не ждите уведомления. У Федеральной нотариальной палаты есть открытый реестр наследственных дел — по нему можно проверить, открыто ли дело и какой нотариус его ведет.Автор: Андрей Гусев, старший партнер АБ Nordic Star

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Андрей Гусев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/06/873977798_41:0:1063:1022_100x100_80_0_0_383335a6b0bb51598619451fe573a0b6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Гусев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/06/873977798_41:0:1063:1022_100x100_80_0_0_383335a6b0bb51598619451fe573a0b6.jpg

общество , верховный суд, наследство