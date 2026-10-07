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Наследство из прошлого: что делать, если вы узнали о нем слишком поздно - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Наследство из прошлого: что делать, если вы узнали о нем слишком поздно
Наследство из прошлого: что делать, если вы узнали о нем слишком поздно - 07.10.2026, ПРАЙМ
Наследство из прошлого: что делать, если вы узнали о нем слишком поздно
Ситуация, когда человек годами не подозревает, что стал наследником, — не редкость. По статье 61 Основ законодательства о нотариате нотариус обязан известить... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T06:06+0300
2026-10-07T06:06+0300
общество
верховный суд
наследство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873997033.jpg?1791342364
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ситуация, когда человек годами не подозревает, что стал наследником, — не редкость. По статье 61 Основ законодательства о нотариате нотариус обязан известить только тех наследников, чье место жительства или работы ему известно. Искать всех потенциальных родственников, устанавливать неизвестных лиц и разыскивать их контакты он не обязан.В группе риска — наследники по завещанию, которые не были родственниками умершего, дети и родные, давно утратившие связь с семьей, а также наследники последующих очередей. Они могут узнать о смерти наследодателя спустя годы.Шесть месяцев — не приговорРаспространенное мнение, что после полугода наследство безвозвратно потеряно, ошибочно. Шесть месяцев — общий срок для принятия наследства. Но статья 1155 ГК РФ позволяет восстановить его через суд, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил срок по другой уважительной причине.Обратиться в суд нужно в течение шести месяцев с момента, когда причина пропуска отпала. Этот второй срок восстановлению уже не подлежит. Если другие наследники уже приняли имущество, возможен внесудебный вариант — при письменном согласии всех таких наследников.Что сказал Верховный судПоказательный пример — наследственное дело, когда наследодатель умер еще в 2007 году. В сентябре 2022 года женщина получила письмо нотариуса об открытом наследственном деле, а 4 октября узнала о завещании в свою пользу. Она не была родственницей умершего: в 1992–1999 годах они жили вместе, затем отношения прекратились.В октябре 2025 года Верховный суд отменил решения, которыми ей отказали в восстановлении срока, и направил дело на новое рассмотрение. ВС указал: нижестоящие суды не оценили обстоятельства, на которые ссылалась женщина. Она не состояла с умершим в родстве или дружбе, не обязана была его содержать и много лет с ним не общалась. Срок можно восстановить, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства — то есть о смерти — по объективным, не зависящим от него обстоятельствам.Одного "я не знал" недостаточноВажно различать ситуации. Если человек знал о смерти, но не знал о завещании, это само по себе не подпадает под первое основание статьи 1155 ГК РФ — незнание об открытии наследства. Для восстановления срока потребуется доказать иные уважительные причины, которые суд оценивает отдельно. Если же наследник объективно не знал и не должен был знать о самой смерти, ситуация оценивается иначе.Фактическое принятие как альтернативаЕсть и другой механизм защиты. Наследство может быть принято фактически — если наследник в установленный срок проживал в квартире наследодателя, содержал имущество, оплачивал коммунальные платежи или долги умершего. В таком случае пропуск обращения к нотариусу сам по себе не означает утрату наследства. Простая регистрация в квартире оценивается вместе с другими обстоятельствами, а не является автоматическим доказательством.Практический советЕсли стало известно о смерти человека, после которого потенциально может открыться наследство, не ждите уведомления. У Федеральной нотариальной палаты есть открытый реестр наследственных дел — по нему можно проверить, открыто ли дело и какой нотариус его ведет.Автор: Андрей Гусев, старший партнер АБ Nordic Star
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Андрей Гусев
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , верховный суд, наследство
Общество , Верховный суд, наследство
06:06 07.10.2026
 
Наследство из прошлого: что делать, если вы узнали о нем слишком поздно

Что делать, если вы узнали о завещании через 15 лет после смерти наследодателя

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Андрей Гусев
Андрей Гусев
Старший партнер АБ Nordic Star
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ситуация, когда человек годами не подозревает, что стал наследником, — не редкость. По статье 61 Основ законодательства о нотариате нотариус обязан известить только тех наследников, чье место жительства или работы ему известно. Искать всех потенциальных родственников, устанавливать неизвестных лиц и разыскивать их контакты он не обязан.
В группе риска — наследники по завещанию, которые не были родственниками умершего, дети и родные, давно утратившие связь с семьей, а также наследники последующих очередей. Они могут узнать о смерти наследодателя спустя годы.

Шесть месяцев — не приговор

Распространенное мнение, что после полугода наследство безвозвратно потеряно, ошибочно. Шесть месяцев — общий срок для принятия наследства. Но статья 1155 ГК РФ позволяет восстановить его через суд, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил срок по другой уважительной причине.
Обратиться в суд нужно в течение шести месяцев с момента, когда причина пропуска отпала. Этот второй срок восстановлению уже не подлежит. Если другие наследники уже приняли имущество, возможен внесудебный вариант — при письменном согласии всех таких наследников.

Что сказал Верховный суд

Показательный пример — наследственное дело, когда наследодатель умер еще в 2007 году. В сентябре 2022 года женщина получила письмо нотариуса об открытом наследственном деле, а 4 октября узнала о завещании в свою пользу. Она не была родственницей умершего: в 1992–1999 годах они жили вместе, затем отношения прекратились.
В октябре 2025 года Верховный суд отменил решения, которыми ей отказали в восстановлении срока, и направил дело на новое рассмотрение. ВС указал: нижестоящие суды не оценили обстоятельства, на которые ссылалась женщина. Она не состояла с умершим в родстве или дружбе, не обязана была его содержать и много лет с ним не общалась. Срок можно восстановить, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства — то есть о смерти — по объективным, не зависящим от него обстоятельствам.

Одного "я не знал" недостаточно

Важно различать ситуации. Если человек знал о смерти, но не знал о завещании, это само по себе не подпадает под первое основание статьи 1155 ГК РФ — незнание об открытии наследства. Для восстановления срока потребуется доказать иные уважительные причины, которые суд оценивает отдельно. Если же наследник объективно не знал и не должен был знать о самой смерти, ситуация оценивается иначе.

Фактическое принятие как альтернатива

Есть и другой механизм защиты. Наследство может быть принято фактически — если наследник в установленный срок проживал в квартире наследодателя, содержал имущество, оплачивал коммунальные платежи или долги умершего. В таком случае пропуск обращения к нотариусу сам по себе не означает утрату наследства. Простая регистрация в квартире оценивается вместе с другими обстоятельствами, а не является автоматическим доказательством.

Практический совет

Если стало известно о смерти человека, после которого потенциально может открыться наследство, не ждите уведомления. У Федеральной нотариальной палаты есть открытый реестр наследственных дел — по нему можно проверить, открыто ли дело и какой нотариус его ведет.
Автор: Андрей Гусев, старший партнер АБ Nordic Star
 
ОбществоВерховный суднаследство
 
 
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