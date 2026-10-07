https://1prime.ru/20261007/neznakomtsy-874010198.html

Более половины россиян за год перезвонили незнакомцам, показал опрос

Более половины россиян за год перезвонили незнакомцам, показал опрос - 07.10.2026, ПРАЙМ

Более половины россиян за год перезвонили незнакомцам, показал опрос

Более половины россиян за последний год перезвонили незнакомцам, после того как увидели от них пропущенный вызов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T04:28+0300

2026-10-07T04:28+0300

2026-10-07T04:28+0300

общество

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Более половины россиян за последний год перезвонили незнакомцам, после того как увидели от них пропущенный вызов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти 54% опрошенных россиян хотя бы раз за последний год сами перезванивали на номер, с которого поступил подозрительный или пропущенный звонок", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено около трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. При этом женщины чаще мужчин стараются сначала разобраться, кто именно звонил: так поступают 29% женщин против 21% мужчин. Мужчины, в свою очередь, чаще сразу завершают подозрительный разговор: 66% против 58% среди женщин. Опрос также показал, что наиболее действенным способом защиты от нежелательных звонков россияне считают блокировку номеров. Такой вариант используют 42% участников опроса. "Еще 27% включили автоматическое определение подозрительных звонков, 19% установили приложения или подключили сервисы для фильтрации вызовов, а 12% предпочитают вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров", - заключается в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество