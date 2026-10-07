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Более половины россиян за год перезвонили незнакомцам, показал опрос - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Более половины россиян за год перезвонили незнакомцам, показал опрос
Более половины россиян за год перезвонили незнакомцам, показал опрос - 07.10.2026, ПРАЙМ
Более половины россиян за год перезвонили незнакомцам, показал опрос
Более половины россиян за последний год перезвонили незнакомцам, после того как увидели от них пропущенный вызов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T04:28+0300
2026-10-07T04:28+0300
общество
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Более половины россиян за последний год перезвонили незнакомцам, после того как увидели от них пропущенный вызов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти 54% опрошенных россиян хотя бы раз за последний год сами перезванивали на номер, с которого поступил подозрительный или пропущенный звонок", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено около трех  тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. При этом женщины чаще мужчин стараются сначала разобраться, кто именно звонил: так поступают 29% женщин против 21% мужчин. Мужчины, в свою очередь, чаще сразу завершают подозрительный разговор: 66% против 58% среди женщин. Опрос также показал, что наиболее действенным способом защиты от нежелательных звонков россияне считают блокировку номеров. Такой вариант используют 42% участников опроса. "Еще 27% включили автоматическое определение подозрительных звонков, 19% установили приложения или подключили сервисы для фильтрации вызовов, а 12% предпочитают вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров", - заключается в исследовании.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество
Общество
04:28 07.10.2026
 
Более половины россиян за год перезвонили незнакомцам, показал опрос

"Выберу.ру": более половины россиян за последний год перезвонили незнакомцам

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Более половины россиян за последний год перезвонили незнакомцам, после того как увидели от них пропущенный вызов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Почти 54% опрошенных россиян хотя бы раз за последний год сами перезванивали на номер, с которого поступил подозрительный или пропущенный звонок", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено около трех  тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
При этом женщины чаще мужчин стараются сначала разобраться, кто именно звонил: так поступают 29% женщин против 21% мужчин. Мужчины, в свою очередь, чаще сразу завершают подозрительный разговор: 66% против 58% среди женщин.
Опрос также показал, что наиболее действенным способом защиты от нежелательных звонков россияне считают блокировку номеров. Такой вариант используют 42% участников опроса.
"Еще 27% включили автоматическое определение подозрительных звонков, 19% установили приложения или подключили сервисы для фильтрации вызовов, а 12% предпочитают вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров", - заключается в исследовании.
 
Общество
 
 
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