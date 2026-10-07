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"Нордголд" планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота
"Нордголд" планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота - 07.10.2026, ПРАЙМ
"Нордголд" планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота
"Нордголд" планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота в якутском кластере, заявил генеральный директор компании Георгий Смирнов. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:47+0300
2026-10-07T12:47+0300
2026-10-07T12:47+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Нордголд" планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота в якутском кластере, заявил генеральный директор компании Георгий Смирнов.
"В Якутии мы вросли с 2 тонн золота 20 лет назад до 20+ тонн золота, которые мы произвели в этом году, построили два крупных предприятия и планируем дальше развиваться. В 2028 году у нас запланирован запуск еще двух предприятий на кластере. Таким образом, мы вырастем до 25 тонн золота по плану, если все пойдет, как мы хотим", - рассказал он в ходе форума "Майнекс-2026".
Он уточнил, что прирост по добыче станет возможен за счет будущего ГОК "Роман" и реализации проекта "Северная карта выщелачивания" по вовлечению в разработку руд с низким содержанием золота на руднике "Гросс".
По словам Смирнова, "Нордголд" поставил на государственный баланс в Якутии 400 тонн золота, однако содержание драгметалла там довольно низкое.
"Сейчас у нас есть проекты… где мы будет работать на 0,2 грамма (золота на тонну - ред.)", - добавил он.
"Нордголд" - международная золотодобывающая компания c объемом производства свыше 1 миллиона унций золота в год. Активы расположены в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее.
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промышленность, якутия, казахстан, буркина-фасо
Промышленность, ЯКУТИЯ, КАЗАХСТАН, БУРКИНА-ФАСО
"Нордголд" планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота
"Нордголд" планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота в якутском кластере
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Нордголд" планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота в якутском кластере, заявил генеральный директор компании Георгий Смирнов.
"В Якутии мы вросли с 2 тонн золота 20 лет назад до 20+ тонн золота, которые мы произвели в этом году, построили два крупных предприятия и планируем дальше развиваться. В 2028 году у нас запланирован запуск еще двух предприятий на кластере. Таким образом, мы вырастем до 25 тонн золота по плану, если все пойдет, как мы хотим", - рассказал он в ходе форума "Майнекс-2026".
Он уточнил, что прирост по добыче станет возможен за счет будущего ГОК "Роман" и реализации проекта "Северная карта выщелачивания" по вовлечению в разработку руд с низким содержанием золота на руднике "Гросс".
По словам Смирнова, "Нордголд" поставил на государственный баланс в Якутии 400 тонн золота, однако содержание драгметалла там довольно низкое.
"Сейчас у нас есть проекты… где мы будет работать на 0,2 грамма (золота на тонну - ред.)", - добавил он.
"Нордголд" - международная золотодобывающая компания c объемом производства свыше 1 миллиона унций золота в год. Активы расположены в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее.