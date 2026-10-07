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Nordwind в конце октября запустит рейсы в Сухум из Москвы и Казани
Nordwind в конце октября запустит рейсы в Сухум из Москвы и Казани - 07.10.2026, ПРАЙМ
Nordwind в конце октября запустит рейсы в Сухум из Москвы и Казани
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") в конце октября запустит рейсы в Сухум из Москвы, сообщил перевозчик. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:11+0300
2026-10-07T16:11+0300
2026-10-07T16:11+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") в конце октября запустит рейсы в Сухум из Москвы, сообщил перевозчик.
"Nordwind дополнил зимнее расписание рейсами в Сухум из Москвы и Казани", - говорится в сообщении.
Рейсы между Москвой и Сухумом будут выполняться по средам и субботам, начиная с 28 октября на самолетах Embraer 190. Из Казани рейсы начнутся с 26 октября и будут выполняться на самолетах Airbus A321 по понедельникам и пятницам.
Кроме того, пассажирам будут доступны перелеты из Санкт-Петербурга, Красноярска, Барнаула и Сургута в Сухум с пересадкой в аэропорту Казани.
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бизнес, россия, сухум, москва, казань, nordwind, airbus a321
Бизнес, РОССИЯ, Сухум, МОСКВА, КАЗАНЬ, Nordwind, Airbus A321
Nordwind в конце октября запустит рейсы в Сухум из Москвы и Казани
Авиакомпания Nordwind в конце октября запустит рейсы в Сухум из Москвы и Казани
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") в конце октября запустит рейсы в Сухум из Москвы, сообщил перевозчик.
"Nordwind дополнил зимнее расписание рейсами в Сухум из Москвы и Казани", - говорится в сообщении.
Рейсы между Москвой и Сухумом будут выполняться по средам и субботам, начиная с 28 октября на самолетах Embraer 190. Из Казани рейсы начнутся с 26 октября и будут выполняться на самолетах Airbus A321 по понедельникам и пятницам.
Кроме того, пассажирам будут доступны перелеты из Санкт-Петербурга, Красноярска, Барнаула и Сургута в Сухум с пересадкой в аэропорту Казани.