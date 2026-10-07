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Херсонская область аварийно обесточена
Херсонская область аварийно обесточена - 07.10.2026, ПРАЙМ
Херсонская область аварийно обесточена
Херсонская область аварийно обесточена, специалисты работают над восстановлением электроснабжения, сообщает компания "Херсонэнерго". | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:33+0300
2026-10-07T17:33+0300
2026-10-07T17:39+0300
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Херсонская область аварийно обесточена, специалисты работают над восстановлением электроснабжения, сообщает компания "Херсонэнерго". "В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов", - говорится в сообщении. Компания принесла жителям региона извинения за доставленные неудобства.
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херсонская область
Херсонская область аварийно обесточена
"Херсонэнерго": электроснабжение восстанавливают в Херсонской области после аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Херсонская область аварийно обесточена, специалисты работают над восстановлением электроснабжения, сообщает компания "Херсонэнерго".
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов", - говорится в сообщении.
Компания принесла жителям региона извинения за доставленные неудобства.