https://1prime.ru/20261007/oblast-874041346.html

Херсонская область аварийно обесточена

Херсонская область аварийно обесточена - 07.10.2026, ПРАЙМ

Херсонская область аварийно обесточена

Херсонская область аварийно обесточена, специалисты работают над восстановлением электроснабжения, сообщает компания "Херсонэнерго". | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:33+0300

2026-10-07T17:33+0300

2026-10-07T17:39+0300

херсонская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874041346.jpg?1791383991

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Херсонская область аварийно обесточена, специалисты работают над восстановлением электроснабжения, сообщает компания "Херсонэнерго". "В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов", - говорится в сообщении. Компания принесла жителям региона извинения за доставленные неудобства.

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсонская область