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В России началось тестирование спутниковой связи в поездах - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В России началось тестирование спутниковой связи в поездах
В России началось тестирование спутниковой связи в поездах - 07.10.2026, ПРАЙМ
В России началось тестирование спутниковой связи в поездах
Тестирование оборудования для спутниковой связи началось в России в поездах, тесты идут хорошо, сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:26+0300
2026-10-07T13:27+0300
технологии
бизнес
россия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Тестирование оборудования для спутниковой связи началось в России в поездах, тесты идут хорошо, сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. Он выступал на форуме "Цифровые решения". В частности он сказал о планах спутниковой связи в поездах и о проекте в этой части с компанией "Бюро 1440". "Мы приступили к тестированию на обычных, традиционных поездах… У нас около месяца ходит вагон-лаборатория с оборудованием коллег из ("Бюро – ред.) 1440". Очень отрадно, что пока тесты идут хорошо", - сказал Чаркин. Холдинг РЖД и "Бюро 1440" ранее сообщали о планах внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования. Речь идет о поэтапном оснащении составов спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440". "Поэтому с уверенностью смотрим на то, что, когда будет готова инфраструктура, развернутая коллегами, мы оперативно ее подхватим и оборудуем наши поезда... и обеспечим пассажиров качественной связью", - добавил замглавы РЖД. РЖД ожидают, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования, говорил Чаркин в мае РИА Новости. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
13:26 07.10.2026 (обновлено: 13:27 07.10.2026)
 
В России началось тестирование спутниковой связи в поездах

РЖД: тестирование оборудования для спутниковой связи началось в поездах в России

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Тестирование оборудования для спутниковой связи началось в России в поездах, тесты идут хорошо, сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.
Он выступал на форуме "Цифровые решения". В частности он сказал о планах спутниковой связи в поездах и о проекте в этой части с компанией "Бюро 1440".
"Мы приступили к тестированию на обычных, традиционных поездах… У нас около месяца ходит вагон-лаборатория с оборудованием коллег из ("Бюро – ред.) 1440". Очень отрадно, что пока тесты идут хорошо", - сказал Чаркин.
Холдинг РЖД и "Бюро 1440" ранее сообщали о планах внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования. Речь идет о поэтапном оснащении составов спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440".
"Поэтому с уверенностью смотрим на то, что, когда будет готова инфраструктура, развернутая коллегами, мы оперативно ее подхватим и оборудуем наши поезда... и обеспечим пассажиров качественной связью", - добавил замглавы РЖД.
РЖД ожидают, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования, говорил Чаркин в мае РИА Новости.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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