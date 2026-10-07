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В России началось тестирование спутниковой связи в поездах

В России началось тестирование спутниковой связи в поездах - 07.10.2026, ПРАЙМ

В России началось тестирование спутниковой связи в поездах

Тестирование оборудования для спутниковой связи началось в России в поездах, тесты идут хорошо, сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:26+0300

2026-10-07T13:26+0300

2026-10-07T13:27+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Тестирование оборудования для спутниковой связи началось в России в поездах, тесты идут хорошо, сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. Он выступал на форуме "Цифровые решения". В частности он сказал о планах спутниковой связи в поездах и о проекте в этой части с компанией "Бюро 1440". "Мы приступили к тестированию на обычных, традиционных поездах… У нас около месяца ходит вагон-лаборатория с оборудованием коллег из ("Бюро – ред.) 1440". Очень отрадно, что пока тесты идут хорошо", - сказал Чаркин. Холдинг РЖД и "Бюро 1440" ранее сообщали о планах внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования. Речь идет о поэтапном оснащении составов спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440". "Поэтому с уверенностью смотрим на то, что, когда будет готова инфраструктура, развернутая коллегами, мы оперативно ее подхватим и оборудуем наши поезда... и обеспечим пассажиров качественной связью", - добавил замглавы РЖД. РЖД ожидают, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования, говорил Чаркин в мае РИА Новости. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия