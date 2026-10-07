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ОЭЗ "Усть-Луга" планируется сформировать в Ленобласти к 2033 году

ОЭЗ "Усть-Луга" планируется сформировать в Ленобласти к 2033 году - 07.10.2026, ПРАЙМ

ОЭЗ "Усть-Луга" планируется сформировать в Ленобласти к 2033 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Усть-Луга" планируется сформировать в Ленинградской... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T20:22+0300

2026-10-07T20:22+0300

2026-10-07T20:22+0300

бизнес

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Усть-Луга" планируется сформировать в Ленинградской области к 2033 году, сообщил региональный комитет градостроительной политики. Ведомство утвердило проект планировки ОЭЗ "Усть-Луга" в Кингисеппском районе Ленобласти. Согласно проекту, в состав ОЭЗ войдут объекты производственного назначения, а также склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (включая трубопроводный транспорт), а также объекты связи и коммунальные объекты. "Реализация планируется в один этап в срок до 2033 года", – говорится в сообщении. В мае 2022 года правительство России утвердило создание ОЭЗ "Усть-Луга". Как сообщал тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на территории ОЭЗ "Усть-Луга" планируется построить одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств - завод по производству сжиженного природного газа и газохимический комплекс, где будут делать различные полимеры. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 2,2 триллиона рублей.

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бизнес, россия, ленинградская область, оэз