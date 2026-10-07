https://1prime.ru/20261007/operatory-874051259.html
Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти
Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти - 07.10.2026, ПРАЙМ
Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти
Операторы связи и банки в России будут направлять цифровым платформам сведения о смерти клиентов, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T23:18+0300
2026-10-07T23:18+0300
2026-10-07T23:18+0300
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финансы
банки
минцифры
яндекс
авито
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Операторы связи и банки в России будут направлять цифровым платформам сведения о смерти клиентов, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в интернете, чтобы бороться с мошенничеством, заявила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова.
"Мы развиваем совместно там как раз с платформами дополнительные сценарии, в том числе направление от операторов связи и банков в цифровые платформы сведений о мошенниках, сведений о жертвах, сведений о умерших, потому что нам кажется, что это очень значимые сведения для того, чтобы блокировать такие учетки (учетные записи - ред.)", - сказала Скворцова на сессии форума "Цифровые решения".
Она пояснила, что возможность обмена сведениями о мошенниках и жертвах уже запускается, при этом в законодательство дополнений не требуется.
Кроме того, обсуждается и вопрос ответственности за непринятие соответствующих мер после направления сигналов о мошенничестве в ГИС "Антифрод". Также ожидается и подключение цифровых платформ к данной системе в ближайшей перспективе, добавила она.
"У нас сейчас пара цифровых платформ, в том числе "Яндекс", подключены. Вот ждем, когда и коллеги из "Авито", из РВБ также подключатся и начнут принимать эти сигналы, соответствующие меры принимать", - заключила она.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ПРАЙМ
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технологии, финансы, банки, минцифры, яндекс, авито
Технологии, Финансы, Банки, Минцифры, Яндекс, Авито
Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти
Минцифры: операторы связи и банки будут направлять цифровым платформам сведения о смерти
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Операторы связи и банки в России будут направлять цифровым платформам сведения о смерти клиентов, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в интернете, чтобы бороться с мошенничеством, заявила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова.
"Мы развиваем совместно там как раз с платформами дополнительные сценарии, в том числе направление от операторов связи и банков в цифровые платформы сведений о мошенниках, сведений о жертвах, сведений о умерших, потому что нам кажется, что это очень значимые сведения для того, чтобы блокировать такие учетки (учетные записи - ред.)", - сказала Скворцова на сессии форума "Цифровые решения".
Она пояснила, что возможность обмена сведениями о мошенниках и жертвах уже запускается, при этом в законодательство дополнений не требуется.
Кроме того, обсуждается и вопрос ответственности за непринятие соответствующих мер после направления сигналов о мошенничестве в ГИС "Антифрод". Также ожидается и подключение цифровых платформ к данной системе в ближайшей перспективе, добавила она.
"У нас сейчас пара цифровых платформ, в том числе "Яндекс", подключены. Вот ждем, когда и коллеги из "Авито", из РВБ также подключатся и начнут принимать эти сигналы, соответствующие меры принимать", - заключила она.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.