https://1prime.ru/20261007/operatory-874051259.html

Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти

Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти - 07.10.2026, ПРАЙМ

Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти

Операторы связи и банки в России будут направлять цифровым платформам сведения о смерти клиентов, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T23:18+0300

2026-10-07T23:18+0300

2026-10-07T23:18+0300

технологии

финансы

банки

минцифры

яндекс

авито

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874051259.jpg?1791404285

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Операторы связи и банки в России будут направлять цифровым платформам сведения о смерти клиентов, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в интернете, чтобы бороться с мошенничеством, заявила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова. "Мы развиваем совместно там как раз с платформами дополнительные сценарии, в том числе направление от операторов связи и банков в цифровые платформы сведений о мошенниках, сведений о жертвах, сведений о умерших, потому что нам кажется, что это очень значимые сведения для того, чтобы блокировать такие учетки (учетные записи - ред.)", - сказала Скворцова на сессии форума "Цифровые решения". Она пояснила, что возможность обмена сведениями о мошенниках и жертвах уже запускается, при этом в законодательство дополнений не требуется. Кроме того, обсуждается и вопрос ответственности за непринятие соответствующих мер после направления сигналов о мошенничестве в ГИС "Антифрод". Также ожидается и подключение цифровых платформ к данной системе в ближайшей перспективе, добавила она. "У нас сейчас пара цифровых платформ, в том числе "Яндекс", подключены. Вот ждем, когда и коллеги из "Авито", из РВБ также подключатся и начнут принимать эти сигналы, соответствующие меры принимать", - заключила она. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, минцифры, яндекс, авито