Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/operatory-874051259.html
Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти
Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти - 07.10.2026, ПРАЙМ
Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти
Операторы связи и банки в России будут направлять цифровым платформам сведения о смерти клиентов, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T23:18+0300
2026-10-07T23:18+0300
технологии
финансы
банки
минцифры
яндекс
авито
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874051259.jpg?1791404285
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Операторы связи и банки в России будут направлять цифровым платформам сведения о смерти клиентов, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в интернете, чтобы бороться с мошенничеством, заявила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова. "Мы развиваем совместно там как раз с платформами дополнительные сценарии, в том числе направление от операторов связи и банков в цифровые платформы сведений о мошенниках, сведений о жертвах, сведений о умерших, потому что нам кажется, что это очень значимые сведения для того, чтобы блокировать такие учетки (учетные записи - ред.)", - сказала Скворцова на сессии форума "Цифровые решения". Она пояснила, что возможность обмена сведениями о мошенниках и жертвах уже запускается, при этом в законодательство дополнений не требуется. Кроме того, обсуждается и вопрос ответственности за непринятие соответствующих мер после направления сигналов о мошенничестве в ГИС "Антифрод". Также ожидается и подключение цифровых платформ к данной системе в ближайшей перспективе, добавила она. "У нас сейчас пара цифровых платформ, в том числе "Яндекс", подключены. Вот ждем, когда и коллеги из "Авито", из РВБ также подключатся и начнут принимать эти сигналы, соответствующие меры принимать", - заключила она. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки, минцифры, яндекс, авито
Технологии, Финансы, Банки, Минцифры, Яндекс, Авито
23:18 07.10.2026
 
Операторы связи и банки будут сообщать цифровым платформам о смерти

Минцифры: операторы связи и банки будут направлять цифровым платформам сведения о смерти

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Операторы связи и банки в России будут направлять цифровым платформам сведения о смерти клиентов, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в интернете, чтобы бороться с мошенничеством, заявила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова.
"Мы развиваем совместно там как раз с платформами дополнительные сценарии, в том числе направление от операторов связи и банков в цифровые платформы сведений о мошенниках, сведений о жертвах, сведений о умерших, потому что нам кажется, что это очень значимые сведения для того, чтобы блокировать такие учетки (учетные записи - ред.)", - сказала Скворцова на сессии форума "Цифровые решения".
Она пояснила, что возможность обмена сведениями о мошенниках и жертвах уже запускается, при этом в законодательство дополнений не требуется.
Кроме того, обсуждается и вопрос ответственности за непринятие соответствующих мер после направления сигналов о мошенничестве в ГИС "Антифрод". Также ожидается и подключение цифровых платформ к данной системе в ближайшей перспективе, добавила она.
"У нас сейчас пара цифровых платформ, в том числе "Яндекс", подключены. Вот ждем, когда и коллеги из "Авито", из РВБ также подключатся и начнут принимать эти сигналы, соответствующие меры принимать", - заключила она.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииФинансыБанкиМинцифрыЯндексАвито
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала