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Орешкин: чат-боты с ИИ помогут быстро решать простые задачи - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Орешкин: чат-боты с ИИ помогут быстро решать простые задачи
Орешкин: чат-боты с ИИ помогут быстро решать простые задачи - 07.10.2026, ПРАЙМ
Орешкин: чат-боты с ИИ помогут быстро решать простые задачи
Чат-боты с ИИ в службах поддержки разных сервисов позволяют быстро решать простые задачи в любое время суток, при этом человек гораздо эффективнее сможет решить | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:22+0300
2026-10-07T12:22+0300
технологии
общество
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Чат-боты с ИИ в службах поддержки разных сервисов позволяют быстро решать простые задачи в любое время суток, при этом человек гораздо эффективнее сможет решить сложные вопросы, поэтому обе эти возможности должны быть доступны, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Конечно, это благо, бесспорно, но еще раз, не полностью заменяющая человека. Комбинация человека и искусственного интеллекта дает гораздо лучший результат, чем что-то по отдельности", - ответил Орешкин на форуме "Цифровые решения" на вопрос о том, как он относится к искусственному интеллекту в сервисах, например, поддержки. Он пояснил, что какие-то вещи ИИ, чат-бот поможет сделать в любое время дня и ночи быстро. "Поможет какую-то простую процедуру пройти, и ты гораздо быстрее получишь результат, чем с человеком. Где-то, конечно же, человек - на сложную задачу, сложный контекстный случай - сможет тебе найти решение быстрее. Поэтому важно, чтобы и то, и другое было доступно", - подчеркнул Орешкин. По его мнению, чем больше простых случаев будет решать искусственный интеллект и чат-боты, тем больше времени будет у людей на решение сложных задач. "Не придется тратить время специалистов на решение каких-то простых вопросов и простых задач. Поэтому это всегда балансировка. И всегда, как мы знаем, именно комбинация человека и искусственного интеллекта дает гораздо лучший результат, чем использование просто человека или просто искусственного интеллекта", - указал он. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, общество , россия, максим орешкин
Технологии, Общество , РОССИЯ, Максим Орешкин
12:22 07.10.2026
 
Орешкин: чат-боты с ИИ помогут быстро решать простые задачи

Орешкин: чат-боты с ИИ позволяют быстро решать простые задачи в любое время суток

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Чат-боты с ИИ в службах поддержки разных сервисов позволяют быстро решать простые задачи в любое время суток, при этом человек гораздо эффективнее сможет решить сложные вопросы, поэтому обе эти возможности должны быть доступны, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Конечно, это благо, бесспорно, но еще раз, не полностью заменяющая человека. Комбинация человека и искусственного интеллекта дает гораздо лучший результат, чем что-то по отдельности", - ответил Орешкин на форуме "Цифровые решения" на вопрос о том, как он относится к искусственному интеллекту в сервисах, например, поддержки.
Он пояснил, что какие-то вещи ИИ, чат-бот поможет сделать в любое время дня и ночи быстро. "Поможет какую-то простую процедуру пройти, и ты гораздо быстрее получишь результат, чем с человеком. Где-то, конечно же, человек - на сложную задачу, сложный контекстный случай - сможет тебе найти решение быстрее. Поэтому важно, чтобы и то, и другое было доступно", - подчеркнул Орешкин.
По его мнению, чем больше простых случаев будет решать искусственный интеллект и чат-боты, тем больше времени будет у людей на решение сложных задач.
"Не придется тратить время специалистов на решение каких-то простых вопросов и простых задач. Поэтому это всегда балансировка. И всегда, как мы знаем, именно комбинация человека и искусственного интеллекта дает гораздо лучший результат, чем использование просто человека или просто искусственного интеллекта", - указал он.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯМаксим Орешкин
 
 
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