https://1prime.ru/20261007/otrasli-874009736.html
Названы отрасли, где легче всего найти работу
Названы отрасли, где легче всего найти работу - 07.10.2026, ПРАЙМ
Названы отрасли, где легче всего найти работу
Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности - в этих отраслях число предложений значительно превышает количество соискателей,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T01:16+0300
2026-10-07T01:16+0300
2026-10-07T01:16+0300
бизнес
россия
промышленность
superjob
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности - в этих отраслях число предложений значительно превышает количество соискателей, рассказали РИА Новости в сервисе SuperJob.
"Меньше всего соотношение числа резюме к числу вакансий в 2026 году SuperJob фиксирует в ритейле", - показал анализ по состоянию на конец сентября.
Согласно данным аналитиков, в этой сфере особенно нужны специалисты в продаже текстиля и обуви, продуктов питания, алкоголя и напитков.
На втором месте оказалась медицина и фармацевтика, где самое низкое соотношение показателя на позициях врачей, медсестер и лаборантов, линейных торговых позиций в аптечном ритейле. В промышленности и производстве ниже конкурс на место в таких отраслях, как станкостроение, пищевое производство и энергетика.
В строительной отрасли меньше всего резюме приходится на вакансии в сфере ЖКХ, проектирования и монтажа слаботочных систем и электроснабжении. В транспортно-логистической отрасли ниже конкурс на место на позициях в сфере контейнерных перевозок, складского хозяйства и железнодорожного транспорта.
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бизнес, россия, промышленность, superjob
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, SuperJob
Названы отрасли, где легче всего найти работу
SuperJob: легче всего найти работу в ритейле, медицине и промышленности
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности - в этих отраслях число предложений значительно превышает количество соискателей, рассказали РИА Новости в сервисе SuperJob.
"Меньше всего соотношение числа резюме к числу вакансий в 2026 году SuperJob фиксирует в ритейле", - показал анализ по состоянию на конец сентября.
Согласно данным аналитиков, в этой сфере особенно нужны специалисты в продаже текстиля и обуви, продуктов питания, алкоголя и напитков.
На втором месте оказалась медицина и фармацевтика, где самое низкое соотношение показателя на позициях врачей, медсестер и лаборантов, линейных торговых позиций в аптечном ритейле. В промышленности и производстве ниже конкурс на место в таких отраслях, как станкостроение, пищевое производство и энергетика.
В строительной отрасли меньше всего резюме приходится на вакансии в сфере ЖКХ, проектирования и монтажа слаботочных систем и электроснабжении. В транспортно-логистической отрасли ниже конкурс на место на позициях в сфере контейнерных перевозок, складского хозяйства и железнодорожного транспорта.