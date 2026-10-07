https://1prime.ru/20261007/otrasli-874009736.html

Названы отрасли, где легче всего найти работу

Названы отрасли, где легче всего найти работу - 07.10.2026, ПРАЙМ

Названы отрасли, где легче всего найти работу

Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности - в этих отраслях число предложений значительно превышает количество соискателей,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T01:16+0300

2026-10-07T01:16+0300

2026-10-07T01:16+0300

бизнес

россия

промышленность

superjob

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности - в этих отраслях число предложений значительно превышает количество соискателей, рассказали РИА Новости в сервисе SuperJob. "Меньше всего соотношение числа резюме к числу вакансий в 2026 году SuperJob фиксирует в ритейле", - показал анализ по состоянию на конец сентября. Согласно данным аналитиков, в этой сфере особенно нужны специалисты в продаже текстиля и обуви, продуктов питания, алкоголя и напитков. На втором месте оказалась медицина и фармацевтика, где самое низкое соотношение показателя на позициях врачей, медсестер и лаборантов, линейных торговых позиций в аптечном ритейле. В промышленности и производстве ниже конкурс на место в таких отраслях, как станкостроение, пищевое производство и энергетика. В строительной отрасли меньше всего резюме приходится на вакансии в сфере ЖКХ, проектирования и монтажа слаботочных систем и электроснабжении. В транспортно-логистической отрасли ниже конкурс на место на позициях в сфере контейнерных перевозок, складского хозяйства и железнодорожного транспорта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, промышленность, superjob