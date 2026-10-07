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Тепло и электроснабжение домов Озерска восстановят в среду

Тепло и электроснабжение домов Озерска восстановят в среду - 07.10.2026, ПРАЙМ

Тепло и электроснабжение домов Озерска восстановят в среду

Специалисты утром в среду завершат восстановление тепло- и электроснабжения жилых домов города Озерска в Челябинской области, отсутствующие из-за аварии с... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:45+0300

2026-10-07T10:45+0300

2026-10-07T10:45+0300

общество

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт - ПРАЙМ. Специалисты утром в среду завершат восстановление тепло- и электроснабжения жилых домов города Озерска в Челябинской области, отсутствующие из-за аварии с понедельника, сообщила пресс-служба горадминистрации. Как сообщал глава города Сергей Гергенрейдер, 5 октября около 16.00 (14.00 мск) произошла авария на распределительном пункте РП1, в результате жилые дома на нескольких улицах в районе ДОКа и пр. Ленина остались без электричества. Компания "Россети Урал" оперативно направила дополнительные бригады, которые приступили к восстановительным работам. "К утру 7 октября теплоноситель подведен почти ко всем многоквартирным домам, а также к 3 школам и 3 детским садам. Без тепла остаются два дома, в которых проживают около 320 человек. Подачу планируют восстановить (утром) 7 октября. Параметры системы теплоснабжения повышают поэтапно. Управляющие компании подключают дома и устраняют завоздушивание", - говорится в сообщении. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, отмечает пресс-служба. Необходимые испытания проведены, установлена резервная воздушная линия для повышения надежности энергоснабжения района. По предварительным данным, электричество планируют подать утром 7 октября. Аварию устраняют пять бригад — 20 специалистов и 9 единиц техники, используются семь резервных источников электроснабжения общей мощностью 1490 кВт, уточняет администрация.

челябинская область

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общество , челябинская область