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Тепло и электроснабжение домов Озерска восстановят в среду - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Тепло и электроснабжение домов Озерска восстановят в среду
Тепло и электроснабжение домов Озерска восстановят в среду - 07.10.2026, ПРАЙМ
Тепло и электроснабжение домов Озерска восстановят в среду
Специалисты утром в среду завершат восстановление тепло- и электроснабжения жилых домов города Озерска в Челябинской области, отсутствующие из-за аварии с... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:45+0300
2026-10-07T10:45+0300
общество
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт - ПРАЙМ. Специалисты утром в среду завершат восстановление тепло- и электроснабжения жилых домов города Озерска в Челябинской области, отсутствующие из-за аварии с понедельника, сообщила пресс-служба горадминистрации. Как сообщал глава города Сергей Гергенрейдер, 5 октября около 16.00 (14.00 мск) произошла авария на распределительном пункте РП1, в результате жилые дома на нескольких улицах в районе ДОКа и пр. Ленина остались без электричества. Компания "Россети Урал" оперативно направила дополнительные бригады, которые приступили к восстановительным работам. "К утру 7 октября теплоноситель подведен почти ко всем многоквартирным домам, а также к 3 школам и 3 детским садам. Без тепла остаются два дома, в которых проживают около 320 человек. Подачу планируют восстановить (утром) 7 октября. Параметры системы теплоснабжения повышают поэтапно. Управляющие компании подключают дома и устраняют завоздушивание", - говорится в сообщении. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, отмечает пресс-служба. Необходимые испытания проведены, установлена резервная воздушная линия для повышения надежности энергоснабжения района. По предварительным данным, электричество планируют подать утром 7 октября. Аварию устраняют пять бригад — 20 специалистов и 9 единиц техники, используются семь резервных источников электроснабжения общей мощностью 1490 кВт, уточняет администрация.
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общество , челябинская область
Общество , Челябинская область
10:45 07.10.2026
 
Тепло и электроснабжение домов Озерска восстановят в среду

В Озерске в среду завершат восстановление теплоснабжения, отсутствующего из-за аварии

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт - ПРАЙМ. Специалисты утром в среду завершат восстановление тепло- и электроснабжения жилых домов города Озерска в Челябинской области, отсутствующие из-за аварии с понедельника, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Как сообщал глава города Сергей Гергенрейдер, 5 октября около 16.00 (14.00 мск) произошла авария на распределительном пункте РП1, в результате жилые дома на нескольких улицах в районе ДОКа и пр. Ленина остались без электричества. Компания "Россети Урал" оперативно направила дополнительные бригады, которые приступили к восстановительным работам.
"К утру 7 октября теплоноситель подведен почти ко всем многоквартирным домам, а также к 3 школам и 3 детским садам. Без тепла остаются два дома, в которых проживают около 320 человек. Подачу планируют восстановить (утром) 7 октября. Параметры системы теплоснабжения повышают поэтапно. Управляющие компании подключают дома и устраняют завоздушивание", - говорится в сообщении.
Работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, отмечает пресс-служба.
Необходимые испытания проведены, установлена резервная воздушная линия для повышения надежности энергоснабжения района. По предварительным данным, электричество планируют подать утром 7 октября.
Аварию устраняют пять бригад — 20 специалистов и 9 единиц техники, используются семь резервных источников электроснабжения общей мощностью 1490 кВт, уточняет администрация.
 
ОбществоЧелябинская область
 
 
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