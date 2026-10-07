https://1prime.ru/20261007/pensija-874009921.html

Средняя страховая пенсия по старости составит в 2027 году 30 тысяч рублей

Средняя страховая пенсия по старости составит в 2027 году 30 тысяч рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Средняя страховая пенсия по старости составит в 2027 году 30 тысяч рублей

Средняя страховая пенсия по старости составит в 2027 году почти 30 тысяч рублей​, это заложено в проекте бюджета Соцфонда, сообщил РИА Новости профессор... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T02:22+0300

2026-10-07T02:22+0300

2026-10-07T02:22+0300

финансы

россия

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874009921.jpg?1791328942

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Средняя страховая пенсия по старости составит в 2027 году почти 30 тысяч рублей​, это заложено в проекте бюджета Соцфонда, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Средняя пенсия по старости, согласно скорректированному проекту бюджета Социального фонда России, составит 29 903,81 рубля в 2027 году", - сказал Сафонов. Он уточнил, что в следующем году страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут повышать в два этапа, причем это затронет как неработающих, так и работающих граждан. Сначала выплаты проиндексируют с 1 февраля 2027 года, предварительно - на 6,8%, что соответствует прогнозному уровню фактической инфляции за предыдущий год. Затем, с 1 апреля, страховую часть поднимут дополнительно еще на 3,3%, исходя из темпов роста доходов Соцфонда и увеличения средних зарплат по стране. По словам эксперта, для неработающих граждан средняя страховая пенсия по старости составит более 30 тысяч рублей. Правительство России официально внесло скорректированный проект бюджета Социального фонда на рассмотрение в Государственную Думу 30 сентября 2026 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, социальный фонд