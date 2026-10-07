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Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле

Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле - 07.10.2026, ПРАЙМ

Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле

Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:35+0300

2026-10-07T13:35+0300

2026-10-07T13:35+0300

россия

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дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон 6 октября опубликовал видео тестового пуска стратегической баллистической ракеты M51.3 и заявил, что Париж посредством испытаний сделал "громкое и четкое послание". "Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов Россия, как уже и министр наш говорил, Россия на чеку, мы внимательно это все отслеживаем", - сказал пресс-секретарь главы государства.Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Макрона, Песков отметил, что Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок."Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит", - добавил пресс-секретарь.

европа

франция

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россия, европа, франция, париж, дмитрий песков, эммануэль макрон, ес