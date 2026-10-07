https://1prime.ru/20261007/peskov-874027346.html
Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле
Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле - 07.10.2026, ПРАЙМ
Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле
Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:35+0300
2026-10-07T13:35+0300
2026-10-07T13:35+0300
россия
европа
франция
париж
дмитрий песков
эммануэль макрон
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_7465eec22bfd01728464325ef7108809.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон 6 октября опубликовал видео тестового пуска стратегической баллистической ракеты M51.3 и заявил, что Париж посредством испытаний сделал "громкое и четкое послание". "Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов Россия, как уже и министр наш говорил, Россия на чеку, мы внимательно это все отслеживаем", - сказал пресс-секретарь главы государства.Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Макрона, Песков отметил, что Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок."Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит", - добавил пресс-секретарь.
европа
франция
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_af19f179544da3e373fef38e48bebe82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, франция, париж, дмитрий песков, эммануэль макрон, ес
РОССИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, Париж, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, ЕС
Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле
Песков: Европа одержима идеей милитаризации и превращения ЕС в военно-политический блок
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон 6 октября опубликовал видео тестового пуска стратегической баллистической ракеты M51.3 и заявил, что Париж посредством испытаний сделал "громкое и четкое послание".
"Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов Россия, как уже и министр наш говорил, Россия на чеку, мы внимательно это все отслеживаем", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Макрона, Песков отметил, что Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок.
"Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит", - добавил пресс-секретарь.