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Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле
Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле - 07.10.2026, ПРАЙМ
Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле
Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:35+0300
2026-10-07T13:35+0300
россия
европа
франция
париж
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон 6 октября опубликовал видео тестового пуска стратегической баллистической ракеты M51.3 и заявил, что Париж посредством испытаний сделал "громкое и четкое послание". "Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов Россия, как уже и министр наш говорил, Россия на чеку, мы внимательно это все отслеживаем", - сказал пресс-секретарь главы государства.Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Макрона, Песков отметил, что Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок."Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит", - добавил пресс-секретарь.
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россия, европа, франция, париж, дмитрий песков, эммануэль макрон, ес
РОССИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, Париж, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, ЕС
13:35 07.10.2026
 
Европа одержима идеей милитаризации, заявили в Кремле

Песков: Европа одержима идеей милитаризации и превращения ЕС в военно-политический блок

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон 6 октября опубликовал видео тестового пуска стратегической баллистической ракеты M51.3 и заявил, что Париж посредством испытаний сделал "громкое и четкое послание".
"Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов Россия, как уже и министр наш говорил, Россия на чеку, мы внимательно это все отслеживаем", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Макрона, Песков отметил, что Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок.
"Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит", - добавил пресс-секретарь.
 
РОССИЯЕВРОПАФРАНЦИЯПарижДмитрий ПесковЭммануэль МакронЕС
 
 
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