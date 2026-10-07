https://1prime.ru/20261007/pinterest-874042076.html

Суд оштрафовал Pinterest на 10 миллионов рублей

Суд оштрафовал Pinterest на 10 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Pinterest на 10 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию Pinterest на 10 миллионов рублей за повторное неисполнение обязанностей иностранной компанией, работающей в российском сегменте | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:45+0300

2026-10-07T17:45+0300

2026-10-07T17:45+0300

технологии

бизнес

россия

москва

pinterest

мосгорсуд

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874042076.jpg?1791384359

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал компанию Pinterest на 10 миллионов рублей за повторное неисполнение обязанностей иностранной компанией, работающей в российском сегменте интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы 7 октября 2026 года Пинтерест Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства. Иностранные компании, работающие в российском сегменте интернета, обязаны разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений граждан и организаций, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо. Минимальный штраф по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ - 10 миллионов рублей. Pinterest — это американская платформа визуального поиска и фотохостинга, которую пользователи используют для поиска идей, вдохновения и планирования покупок. Сервис позволяет загружать изображения ("пины") и создавать из них тематические подборки.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, pinterest, мосгорсуд, роскомнадзор