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Суд оштрафовал Pinterest на 10 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Pinterest на 10 миллионов рублей
Суд оштрафовал Pinterest на 10 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Pinterest на 10 миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал компанию Pinterest на 10 миллионов рублей за повторное неисполнение обязанностей иностранной компанией, работающей в российском сегменте | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:45+0300
2026-10-07T17:45+0300
технологии
бизнес
россия
москва
pinterest
мосгорсуд
роскомнадзор
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал компанию Pinterest на 10 миллионов рублей за повторное неисполнение обязанностей иностранной компанией, работающей в российском сегменте интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы 7 октября 2026 года Пинтерест Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства. Иностранные компании, работающие в российском сегменте интернета, обязаны разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений граждан и организаций, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо. Минимальный штраф по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ - 10 миллионов рублей. Pinterest — это американская платформа визуального поиска и фотохостинга, которую пользователи используют для поиска идей, вдохновения и планирования покупок. Сервис позволяет загружать изображения ("пины") и создавать из них тематические подборки.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, москва, pinterest, мосгорсуд, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Pinterest, Мосгорсуд, Роскомнадзор
17:45 07.10.2026
 
Суд оштрафовал Pinterest на 10 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Pinterest на 10 миллионов рублей

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал компанию Pinterest на 10 миллионов рублей за повторное неисполнение обязанностей иностранной компанией, работающей в российском сегменте интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы 7 октября 2026 года Пинтерест Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.
Иностранные компании, работающие в российском сегменте интернета, обязаны разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений граждан и организаций, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо. Минимальный штраф по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ - 10 миллионов рублей.
Pinterest — это американская платформа визуального поиска и фотохостинга, которую пользователи используют для поиска идей, вдохновения и планирования покупок. Сервис позволяет загружать изображения ("пины") и создавать из них тематические подборки.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВАPinterestМосгорсудРоскомнадзор
 
 
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