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Токсичный бизнес: американец попал под суд за продажу плутония из России

Токсичный бизнес: американец попал под суд за продажу плутония из России - 07.10.2026, ПРАЙМ

Токсичный бизнес: американец попал под суд за продажу плутония из России

Житель американского штата Массачусетс признал себя виновным в импорте и продаже плутония, полученного из России, а также в рассылке токсичных и опасных веществ | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:10+0300

2026-10-07T11:10+0300

2026-10-07T11:10+0300

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Житель американского штата Массачусетс признал себя виновным в импорте и продаже плутония, полученного из России, а также в рассылке токсичных и опасных веществ по почте, пишет New York Times со ссылкой на материалы прокуратуры.По информации ведомства, 44-летний житель обвинялся в незаконном ввозе ядерных материалов, отправке опасных веществ по почте и хранении детской порнографии. Кроме того, из-за прежних судимостей за тяжкие преступления ему предъявили обвинения в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ."По данным прокуратуры, в 2017 году он открыл у себя дома бизнес под названием "Собери периодическую таблицу" <...> В числе продаваемого, как указывалось, был плутоний-239, токсичный радиоактивный материал, который он импортировал от продавца из Санкт-Петербурга", — отмечает издание.С 30 декабря 2020 года по 31 марта 2025 года Миллер продал радиоактивное вещество по почте как минимум 67 покупателям в США, Канаде, Японии и Швейцарии. Также он продал таллий — высокотоксичный металл — еще 71 клиенту.Миллер согласился на сделку со следствием в сентябре. За хранение ядерных материалов и детской порнографии ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту. Оглашение приговора назначено на 21 января 2027 года.

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бизнес, общество , сша, россия