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"Почта России" и МФЦ смогут направлять средства на зарплату сотрудников

"Почта России" и МФЦ смогут направлять средства на зарплату сотрудников - 07.10.2026, ПРАЙМ

"Почта России" и МФЦ смогут направлять средства на зарплату сотрудников

"Почта России" и многофункциональные центры (МФЦ) смогут направлять средства, полученные за оказание различных услуг, на зарплату сотрудников и доступность... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T08:59+0300

2026-10-07T08:59+0300

2026-10-07T08:59+0300

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россия

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минцифры

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Почта России" и многофункциональные центры (МФЦ) смогут направлять средства, полученные за оказание различных услуг, на зарплату сотрудников и доступность госуслуг для населения в отдаленных регионах, говорится в комментарии Минцифры к проекту постановления правительства. В министерстве указали, что проект постановления правительства устанавливает правила использования средств, которые "Почта России" и МФЦ получают за прием и доставку заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку и вручение готовых документов заявителям. Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года. "Что изменится: "Почта России" и МФЦ смогут направлять средства, полученные за оказание этих услуг, на зарплату сотрудников и доступность госуслуг для населения в отдаленных регионах России", - рассказало ведомство. Стоимость приема и доставки заявлений на получение госуслуг через "Почту России" и многофункциональные центры (МФЦ) не должна превышать 5 тысяч рублей, говорится в документе. "Проект постановления позволит "Почте России" получить дополнительный источник дохода и обеспечивать доступность государственных, муниципальных и почтовых услуг для населения, в особенности для граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах", - отметили в Минцифры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, почта россии, минцифры