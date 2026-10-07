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В Подмосковье восстановили движение поездов на участке Орудьево — Вербилки - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В Подмосковье восстановили движение поездов на участке Орудьево — Вербилки
В Подмосковье восстановили движение поездов на участке Орудьево — Вербилки - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье восстановили движение поездов на участке Орудьево — Вербилки
Движение поездов на участке Орудьево - Вербилки Савеловского направления в Московской области восстановлено, сообщили в МЖД (Московская железная дорога, филиал... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T22:17+0300
2026-10-07T22:17+0300
бизнес
россия
московская область
москва
ржд
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движение поездов на участке Орудьево - Вербилки Савеловского направления в Московской области восстановлено, сообщили в МЖД (Московская железная дорога, филиал РЖД). Ранее компания сообщала, что в среду вечером произошел сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления из-за остановки грузового поезда. "Движение поездов на участке Орудьево - Вербилки Савеловского направления восстановлено", - говорится в сообщении. Сейчас с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы, а также в сторону Дубны и Савелово, отметили в МЖД.
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бизнес, россия, московская область, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, МОСКВА, РЖД
22:17 07.10.2026
 
В Подмосковье восстановили движение поездов на участке Орудьево — Вербилки

Движение поездов на участке Орудьево — Вербилки Савеловского направления восстановлено

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движение поездов на участке Орудьево - Вербилки Савеловского направления в Московской области восстановлено, сообщили в МЖД (Московская железная дорога, филиал РЖД).
Ранее компания сообщала, что в среду вечером произошел сбой в движении пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления из-за остановки грузового поезда.
"Движение поездов на участке Орудьево - Вербилки Савеловского направления восстановлено", - говорится в сообщении.
Сейчас с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы, а также в сторону Дубны и Савелово, отметили в МЖД.
 
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