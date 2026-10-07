https://1prime.ru/20261007/polsha-874028726.html

Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году

Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году - 07.10.2026, ПРАЙМ

Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году

Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году, заявил министр энергетики страны Милош Мотыка. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:56+0300

2026-10-07T13:56+0300

2026-10-07T14:07+0300

польша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874028726.jpg?1791371251

ВАРШАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году, заявил министр энергетики страны Милош Мотыка. "В 2028 году мы начнем заливку "ядерного" бетона, но она будет произведена после возведения зданий, поэтому подготовка объектов уже ведется, и полевые работы идут полным ходом", - сказал он в интервью программе "Граффити" телеканала Polsat News. По словам министра, заливка бетона - это ключевой момент, потому что с этого момента подрядчик устанавливает восьмилетний срок до запуска первого реактора. Минувшей осенью Польша приступила к строительству своей первой атомной электростанции. В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Ранее предполагалось, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки АЭС по плану будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 гигаватт.

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша