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Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году
Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году - 07.10.2026, ПРАЙМ
Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году
Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году, заявил министр энергетики страны Милош Мотыка. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:56+0300
2026-10-07T14:07+0300
польша
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ВАРШАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году, заявил министр энергетики страны Милош Мотыка. "В 2028 году мы начнем заливку "ядерного" бетона, но она будет произведена после возведения зданий, поэтому подготовка объектов уже ведется, и полевые работы идут полным ходом", - сказал он в интервью программе "Граффити" телеканала Polsat News. По словам министра, заливка бетона - это ключевой момент, потому что с этого момента подрядчик устанавливает восьмилетний срок до запуска первого реактора. Минувшей осенью Польша приступила к строительству своей первой атомной электростанции. В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Ранее предполагалось, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки АЭС по плану будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 гигаватт.
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польша
ПОЛЬША
13:56 07.10.2026 (обновлено: 14:07 07.10.2026)
 
Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году

Мотыка: Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году

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ВАРШАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Польша планирует начать заливку бетона первой в стране АЭС в 2028 году, заявил министр энергетики страны Милош Мотыка.
"В 2028 году мы начнем заливку "ядерного" бетона, но она будет произведена после возведения зданий, поэтому подготовка объектов уже ведется, и полевые работы идут полным ходом", - сказал он в интервью программе "Граффити" телеканала Polsat News.
По словам министра, заливка бетона - это ключевой момент, потому что с этого момента подрядчик устанавливает восьмилетний срок до запуска первого реактора.
Минувшей осенью Польша приступила к строительству своей первой атомной электростанции. В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Ранее предполагалось, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья.
Последующие блоки АЭС по плану будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 гигаватт.
 
ПОЛЬША
 
 
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