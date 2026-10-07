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Получение госуслуг через МФЦ по-прежнему остается бесплатным - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Получение госуслуг через МФЦ по-прежнему остается бесплатным
Получение госуслуг через МФЦ по-прежнему остается бесплатным - 07.10.2026, ПРАЙМ
Получение госуслуг через МФЦ по-прежнему остается бесплатным
Получение государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (МФЦ) в России по-прежнему остается бесплатным, заявили в министерстве... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T23:03+0300
2026-10-07T23:03+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Получение государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (МФЦ) в России по-прежнему остается бесплатным, заявили в министерстве экономического развития. "Порядок организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ не меняется и не предполагает взимание платы за подачу заявлений, получение результатов и консультирование в офисах МФЦ", - говорится в сообщении министерства. В министерстве разъяснили, что предложенные поправки в федеральный закон "О почтовой связи" предусматривают с 1 марта 2027 года участие организаций федеральной почтовой связи (ОФПС) в предоставлении государственных и муниципальных услуг. "Плата может взиматься не за обращение в МФЦ, а за дополнительные услуги ОФПС по приему/доставке заявлений и результатов, в случае если заявитель выбрал такой способ взаимодействия", - подчеркнули в Минэкономразвития. Там также подчеркнули, что получение государственных и муниципальных услуг через МФЦ по-прежнему остается бесплатным, за исключением случаев уплаты государственной пошлины, предусмотренной законодательством.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
23:03 07.10.2026
 
Получение госуслуг через МФЦ по-прежнему остается бесплатным

МЭР: получение госуслуг через МФЦ в России по-прежнему остается бесплатным

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Получение государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (МФЦ) в России по-прежнему остается бесплатным, заявили в министерстве экономического развития.
"Порядок организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ не меняется и не предполагает взимание платы за подачу заявлений, получение результатов и консультирование в офисах МФЦ", - говорится в сообщении министерства.
В министерстве разъяснили, что предложенные поправки в федеральный закон "О почтовой связи" предусматривают с 1 марта 2027 года участие организаций федеральной почтовой связи (ОФПС) в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
"Плата может взиматься не за обращение в МФЦ, а за дополнительные услуги ОФПС по приему/доставке заявлений и результатов, в случае если заявитель выбрал такой способ взаимодействия", - подчеркнули в Минэкономразвития.
Там также подчеркнули, что получение государственных и муниципальных услуг через МФЦ по-прежнему остается бесплатным, за исключением случаев уплаты государственной пошлины, предусмотренной законодательством.
 
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