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Porsche сократит минимум 25% сотрудников в рамках новой стратегии развития - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Porsche сократит минимум 25% сотрудников в рамках новой стратегии развития
Porsche сократит минимум 25% сотрудников в рамках новой стратегии развития - 07.10.2026, ПРАЙМ
Porsche сократит минимум 25% сотрудников в рамках новой стратегии развития
Немецкий автомобильный производитель Porsche объявил о планах сокращения как минимум 25% сотрудников в среднесрочной перспективе в рамках его обновленной... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:54+0300
2026-10-07T10:58+0300
бизнес
финансы
porsche
volkswagen
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный производитель Porsche объявил о планах сокращения как минимум 25% сотрудников в среднесрочной перспективе в рамках его обновленной стратегии развития, следует из пресс-релиза компании. Компания представила новую стратегию "Sportwagenschmiede'35", направленную на достижение среднесрочных целей, в среду на Дне инвесторов. "В целом, штат сотрудников, выполняющих как прямые, так и косвенные функции, будет сокращен на 25% в среднесрочной перспективе. Стратегический целевой показатель составляет 30%", - говорится в сообщении. Также Porsche отмечает, что количество руководящих позиций будет сокращено на 40% в той же среднесрочной перспективе. В итоге компания планирует вывести бренд на более высокий уровень за счет расширения средств индивидуализации и увеличения ассортимента в более дорогих сегментах рынка. За счет этого производитель сможет повысить в среднесрочном периоде среднюю цену на автомобили высшего класса на 20%, обеспечивая при этом соответствующее качество продукции. Porsche также сокращает свой модельный ряд на 20% вариантов, что, как ожидается, позволит увеличить объем продаж примерно на 30% на один вариант модели в среднесрочной перспективе. Porsche AG - дочерняя компания Volkswagen.
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бизнес, финансы, porsche, volkswagen
Бизнес, Финансы, Porsche, Volkswagen
10:54 07.10.2026 (обновлено: 10:58 07.10.2026)
 
Porsche сократит минимум 25% сотрудников в рамках новой стратегии развития

Porsche планирует сократить как минимум 25% сотрудников в среднесрочной перспективе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФирменный салон Porsche в Гонконге
Фирменный салон Porsche в Гонконге - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный производитель Porsche объявил о планах сокращения как минимум 25% сотрудников в среднесрочной перспективе в рамках его обновленной стратегии развития, следует из пресс-релиза компании.
Компания представила новую стратегию "Sportwagenschmiede'35", направленную на достижение среднесрочных целей, в среду на Дне инвесторов.
"В целом, штат сотрудников, выполняющих как прямые, так и косвенные функции, будет сокращен на 25% в среднесрочной перспективе. Стратегический целевой показатель составляет 30%", - говорится в сообщении.
Также Porsche отмечает, что количество руководящих позиций будет сокращено на 40% в той же среднесрочной перспективе.
В итоге компания планирует вывести бренд на более высокий уровень за счет расширения средств индивидуализации и увеличения ассортимента в более дорогих сегментах рынка. За счет этого производитель сможет повысить в среднесрочном периоде среднюю цену на автомобили высшего класса на 20%, обеспечивая при этом соответствующее качество продукции.
Porsche также сокращает свой модельный ряд на 20% вариантов, что, как ожидается, позволит увеличить объем продаж примерно на 30% на один вариант модели в среднесрочной перспективе.
Porsche AG - дочерняя компания Volkswagen.
 
БизнесФинансыPorscheVolkswagen
 
 
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