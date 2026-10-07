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Поставки кофе из Бразилии в Россию в сентябре выросли вдвое

Поставки кофе из Бразилии в Россию в сентябре выросли вдвое - 07.10.2026, ПРАЙМ

Поставки кофе из Бразилии в Россию в сентябре выросли вдвое

Поставки кофе из Бразилии в Россию в сентябре в годовом выражении взлетели вдвое, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:02+0300

2026-10-07T13:02+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Поставки кофе из Бразилии в Россию в сентябре в годовом выражении взлетели вдвое, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, за сентябрь бразильские компании отправили в РФ кофе на 27,5 миллиона долларов - в 2,1 раза больше, чем год назад. Однако в месячном выражении поставки снизились на 23%, до минимума с июня. За три квартала этого года Бразилия экспортировала в Россию кофе на 266,7 миллиона долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате Россия среди главных покупателей бразильского кофе расположилась на 14-м месте. Больше всех бодрящий напиток закупали США (220,5 миллиона долларов), Германия (156,2 миллиона), Бельгия (155 миллионов), Италия (100,9 миллиона) и Турция (58,7 миллиона долларов).

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бизнес, россия, бразилия, сша, германия