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СМИ: правительство Германии заблокировало продажу Zippel китайскому Cosco - 07.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: правительство Германии заблокировало продажу Zippel китайскому Cosco
СМИ: правительство Германии заблокировало продажу Zippel китайскому Cosco - 07.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: правительство Германии заблокировало продажу Zippel китайскому Cosco
Кабинет министров Германии в ходе заседания в среду заблокировал продажу транспортной компании Zippel китайскому государственному судоходному концерну Cosco,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:30+0300
2026-10-07T14:48+0300
бизнес
германия
северное море
европа
handelsblatt
бундесвер
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БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Кабинет министров Германии в ходе заседания в среду заблокировал продажу транспортной компании Zippel китайскому государственному судоходному концерну Cosco, сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы правительства. "Федеральное правительство остановило поглощение логистической компании Zippel китайским государственным судоходным концерном Cosco. Согласно информации, полученной Handelsblatt из правительственных кругов, решение было принято в федеральном кабинете министров в среду без дальнейшего обсуждения", - сообщает газета. По данным Handelsblatt, базирующаяся в Гамбурге Zippel - один из важнейших партнеров Бундесвера и связывает крупные промышленные центры и транспортные узлы востока страны с портами на Северном море. Правительство считает, что китайские государственные концерны уже несколько лет намеренно скупают европейские компании, имеющие стратегическое значение. Китайские власти, по их мнению, таким образом пытается получить информацию о важнейших цепочках поставок в Европе. Ранее газета писала, что Cosco последовательно наращивает присутствие на европейском рынке с 2016 года, когда китайская компания выкупил контрольный пакет акций греческого порта Пирей. На сегодняшний день под контролем или при долевом участии этого концерна находятся грузовые терминалы в Бельгии, Испании, Нидерландах и Италии. Также Handelsblatt уточняла, что речь шла о покупке контрольного пакета акций Zippel в размере 80%, однако еще до заседания правительства против продажи выступили сразу пять немецких федеральных министерств, включая минобороны.
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бизнес, германия, северное море, европа, handelsblatt, бундесвер
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Северное море, ЕВРОПА, Handelsblatt, Бундесвер
14:30 07.10.2026 (обновлено: 14:48 07.10.2026)
 
СМИ: правительство Германии заблокировало продажу Zippel китайскому Cosco

Handelsblatt: правительство Германии заблокировало продажу Zippel китайскому Cosco

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БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Кабинет министров Германии в ходе заседания в среду заблокировал продажу транспортной компании Zippel китайскому государственному судоходному концерну Cosco, сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы правительства.
"Федеральное правительство остановило поглощение логистической компании Zippel китайским государственным судоходным концерном Cosco. Согласно информации, полученной Handelsblatt из правительственных кругов, решение было принято в федеральном кабинете министров в среду без дальнейшего обсуждения", - сообщает газета.
По данным Handelsblatt, базирующаяся в Гамбурге Zippel - один из важнейших партнеров Бундесвера и связывает крупные промышленные центры и транспортные узлы востока страны с портами на Северном море.
Правительство считает, что китайские государственные концерны уже несколько лет намеренно скупают европейские компании, имеющие стратегическое значение. Китайские власти, по их мнению, таким образом пытается получить информацию о важнейших цепочках поставок в Европе.
Ранее газета писала, что Cosco последовательно наращивает присутствие на европейском рынке с 2016 года, когда китайская компания выкупил контрольный пакет акций греческого порта Пирей. На сегодняшний день под контролем или при долевом участии этого концерна находятся грузовые терминалы в Бельгии, Испании, Нидерландах и Италии.
Также Handelsblatt уточняла, что речь шла о покупке контрольного пакета акций Zippel в размере 80%, однако еще до заседания правительства против продажи выступили сразу пять немецких федеральных министерств, включая минобороны.
 
БизнесГЕРМАНИЯСеверное мореЕВРОПАHandelsblattБундесвер
 
 
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