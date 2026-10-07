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Правительство продолжит повышать качество жизни в селах, заявил Мишустин - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство продолжит повышать качество жизни в селах, заявил Мишустин
Правительство продолжит повышать качество жизни в селах, заявил Мишустин - 07.10.2026, ПРАЙМ
Правительство продолжит повышать качество жизни в селах, заявил Мишустин
Правительство РФ продолжит повышать качество жизни в сельских территориях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:09+0300
2026-10-07T15:19+0300
россия
бизнес
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ продолжит повышать качество жизни в сельских территориях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "Правительство продолжит работу по повышению качества жизни на селе", - сообщил Мишустин. Он отметил, что продолжается преобразование сельских территорий. За более чем 5 лет реализации программы улучшены условия проживания для сотен тысяч семей. Тысячи объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры реконструированы или построены заново, подчеркнул Мишустин.
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россия, бизнес, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин
15:09 07.10.2026 (обновлено: 15:19 07.10.2026)
 
Правительство продолжит повышать качество жизни в селах, заявил Мишустин

Мишустин: правительство продолжит повышать качество жизни в сельских территориях

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ продолжит повышать качество жизни в сельских территориях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".
"Правительство продолжит работу по повышению качества жизни на селе", - сообщил Мишустин.
Он отметил, что продолжается преобразование сельских территорий. За более чем 5 лет реализации программы улучшены условия проживания для сотен тысяч семей.
Тысячи объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры реконструированы или построены заново, подчеркнул Мишустин.
 
РОССИЯБизнесМихаил Мишустин
 
 
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