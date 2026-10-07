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Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры
Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры - 07.10.2026, ПРАЙМ
Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры
Правительство России направит почти 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства в Адыгее, Бурятии и в Тверской области, сообщил премьер-министр | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:30+0300
2026-10-07T17:39+0300
россия
туризм
бизнес
адыгея
бурятия
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит почти 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства в Адыгее, Бурятии и в Тверской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг Мишустин напомнил, что президент России неоднократно говорил о необходимости раскрытия колоссального потенциала всех без исключения регионов страны. "В туристической отрасли реализуются федеральные инициативы для создания и новых точек притяжения, и номерного фонда, и круглогодичных курортов. В рамках этих проектов перераспределим сегодня почти 3 миллиарда рублей. Это даст возможность сохранить набранные высокие темпы возведения инфраструктуры гостеприимства в Адыгее и Бурятии, а также в Тверской области", - сказал Мишустин. Средства пойдут на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, которые связывают туристические объекты. Речь идет о курортах Лаго Наки, "Волшебный Байкал" и "Завидово". "Рассчитываем, что это позволит еще большему числу наших граждан и гостей посетить уникальные места и попутешествовать, увидеть красоты природы и памятники истории", - подчеркнул Мишустин.
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россия, туризм, бизнес, адыгея, бурятия, михаил мишустин
РОССИЯ, Туризм, Бизнес, Адыгея, Бурятия, Михаил Мишустин
17:30 07.10.2026 (обновлено: 17:39 07.10.2026)
 
Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры

Кабмин направит трем регионам 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит почти 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства в Адыгее, Бурятии и в Тверской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг Мишустин напомнил, что президент России неоднократно говорил о необходимости раскрытия колоссального потенциала всех без исключения регионов страны.
"В туристической отрасли реализуются федеральные инициативы для создания и новых точек притяжения, и номерного фонда, и круглогодичных курортов. В рамках этих проектов перераспределим сегодня почти 3 миллиарда рублей. Это даст возможность сохранить набранные высокие темпы возведения инфраструктуры гостеприимства в Адыгее и Бурятии, а также в Тверской области", - сказал Мишустин.
Средства пойдут на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, которые связывают туристические объекты. Речь идет о курортах Лаго Наки, "Волшебный Байкал" и "Завидово".
"Рассчитываем, что это позволит еще большему числу наших граждан и гостей посетить уникальные места и попутешествовать, увидеть красоты природы и памятники истории", - подчеркнул Мишустин.
 
РОССИЯТуризмБизнесАдыгеяБурятияМихаил Мишустин
 
 
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