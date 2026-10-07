https://1prime.ru/20261007/pravitelstvo-874041243.html

Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры

Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры - 07.10.2026, ПРАЙМ

Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры

Правительство России направит почти 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства в Адыгее, Бурятии и в Тверской области, сообщил премьер-министр | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:30+0300

2026-10-07T17:30+0300

2026-10-07T17:39+0300

россия

туризм

бизнес

адыгея

бурятия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874041243.jpg?1791383969

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит почти 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства в Адыгее, Бурятии и в Тверской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг Мишустин напомнил, что президент России неоднократно говорил о необходимости раскрытия колоссального потенциала всех без исключения регионов страны. "В туристической отрасли реализуются федеральные инициативы для создания и новых точек притяжения, и номерного фонда, и круглогодичных курортов. В рамках этих проектов перераспределим сегодня почти 3 миллиарда рублей. Это даст возможность сохранить набранные высокие темпы возведения инфраструктуры гостеприимства в Адыгее и Бурятии, а также в Тверской области", - сказал Мишустин. Средства пойдут на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, которые связывают туристические объекты. Речь идет о курортах Лаго Наки, "Волшебный Байкал" и "Завидово". "Рассчитываем, что это позволит еще большему числу наших граждан и гостей посетить уникальные места и попутешествовать, увидеть красоты природы и памятники истории", - подчеркнул Мишустин.

адыгея

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, бизнес, адыгея, бурятия, михаил мишустин