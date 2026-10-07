https://1prime.ru/20261007/premer-874027677.html
В Грузии спрогнозировали рекордный урожай винограда в Кахетии
В Грузии спрогнозировали рекордный урожай винограда в Кахетии - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Грузии спрогнозировали рекордный урожай винограда в Кахетии
Прогнозируемый урожай винограда в Кахетии в этом году составит 320 тысяч тонн, что станет рекордным показателем, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:38+0300
2026-10-07T13:38+0300
2026-10-07T13:40+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
грузия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874027677.jpg?1791369619
ТБИЛИСИ, 7 окт - ПРАЙМ. Прогнозируемый урожай винограда в Кахетии в этом году составит 320 тысяч тонн, что станет рекордным показателем, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Прогнозируемый урожай (винограда) в Кахетии в этом году составляет 320 тысяч тонн, что является рекордом. Такой показатель никогда ранее не фиксировался. Прием урожая во всех муниципалитетах проходит без проблем. Уже 13 тысяч 800 виноградарей разместили свой урожай", - сказал Кобахидзе на заседании правительства. По его словам, по состоянию на 6 октября в Кахетии переработано 196 тысяч тонн винограда, из которых 195 тысяч тонн, или 99%, приходится на виноград высокого и среднего качества. Ежедневный объем переработки составляет 13–14 тысяч тонн. Сбор винограда, или ртвели — один из ключевых сельскохозяйственных сезонов в Грузии. Виноградарство имеет важное значение для экономики страны, особенно для Кахетии, главного ее винодельческого региона. В этом году сезон сбора винограда начался в Кахетии 10 сентября, первыми к сбору приступили виноградари муниципалитета Дедоплисцкаро. Ртвели проходит поэтапно, по мере созревания винограда. Основной период сбора традиционно приходится на конец сентября и октябрь, однако отдельные сорта могут собирать и в ноябре. Помимо Кахетии, сбор винограда проходит в Раче, Самегрело, Гурии, Квемо-Картли и Шида-Картли.
грузия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, мировая экономика, грузия
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ГРУЗИЯ
В Грузии спрогнозировали рекордный урожай винограда в Кахетии
Премьер Грузии Кобахидзе: прогнозируемый урожай винограда в Кахетии станет рекордным
ТБИЛИСИ, 7 окт - ПРАЙМ. Прогнозируемый урожай винограда в Кахетии в этом году составит 320 тысяч тонн, что станет рекордным показателем, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Прогнозируемый урожай (винограда) в Кахетии в этом году составляет 320 тысяч тонн, что является рекордом. Такой показатель никогда ранее не фиксировался. Прием урожая во всех муниципалитетах проходит без проблем. Уже 13 тысяч 800 виноградарей разместили свой урожай", - сказал Кобахидзе на заседании правительства.
По его словам, по состоянию на 6 октября в Кахетии переработано 196 тысяч тонн винограда, из которых 195 тысяч тонн, или 99%, приходится на виноград высокого и среднего качества. Ежедневный объем переработки составляет 13–14 тысяч тонн.
Сбор винограда, или ртвели — один из ключевых сельскохозяйственных сезонов в Грузии. Виноградарство имеет важное значение для экономики страны, особенно для Кахетии, главного ее винодельческого региона. В этом году сезон сбора винограда начался в Кахетии 10 сентября, первыми к сбору приступили виноградари муниципалитета Дедоплисцкаро.
Ртвели проходит поэтапно, по мере созревания винограда. Основной период сбора традиционно приходится на конец сентября и октябрь, однако отдельные сорта могут собирать и в ноябре. Помимо Кахетии, сбор винограда проходит в Раче, Самегрело, Гурии, Квемо-Картли и Шида-Картли.