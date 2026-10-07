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Премьер Хорватии рассказал о работе стран Европы в кризисном режиме

Премьер Хорватии рассказал о работе стран Европы в кризисном режиме - 07.10.2026, ПРАЙМ

Премьер Хорватии рассказал о работе стран Европы в кризисном режиме

Правительства стран Европы работают в постоянном режиме кризисного управления из-за подорожания нефтепродуктов и инфляции, вызванными войной на Ближнем Востоке... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:46+0300

2026-10-07T19:46+0300

2026-10-07T19:46+0300

мировая экономика

европа

ближний восток

хорватия

урсула фон дер ляйен

ес

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БЕЛГРАД, 7 окт - ПРАЙМ. Правительства стран Европы работают в постоянном режиме кризисного управления из-за подорожания нефтепродуктов и инфляции, вызванными войной на Ближнем Востоке и трудностями с транспортировкой энергоносителей, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович. Во втором по величине городе Хорватии Сплит проходит саммит стран-участников неформального объединения стран южной Европы MED9. Присутствуют кроме хорватского главы правительств Греции, Испании, Кипра, Франции, Италии, Португалии, Словении, Мальты, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Инфляция, вызванная ростом цен на энергоносители - доминирующая тема всех европейских правительств… Мы практически в постоянном режиме кризисного управления, чему способствует война на Ближнем Востоке, невозможность поставок энергоносителей и нефтепродуктов из Персидского залива в Европу и другие части мира, эта ситуация отражается на ценах", - сказал Пленкович, трансляция велась на сайте мероприятия. Он напомнил, что хорватское правительство принимает меры еженедельно, пытается снижать акцизы на нефтепродукты, чтобы сдержать рост цен и инфляцию, но необходимы общие решения на уровне ЕС.

европа

ближний восток

хорватия

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мировая экономика, европа, ближний восток, хорватия, урсула фон дер ляйен, ес