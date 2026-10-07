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Средняя страховая премия по годовым ОСАГО в России выросла на 6,8%

Средняя страховая премия по годовым ОСАГО в России выросла на 6,8% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Средняя страховая премия по годовым ОСАГО в России выросла на 6,8%

Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России за январь-август текущего года выросла на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 7 761... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:15+0300

2026-10-07T14:15+0300

2026-10-07T14:20+0300

россия

евгений уфимцев

рса

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России за январь-август текущего года выросла на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 7 761 рубль, сообщил журналистам глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "Средняя премия по годовым договорам обязательной "автогражданки" составила 7 761 рубль за первые восемь месяцев 2026 года. Рост составил 6,8% по сравнению со средней премией по ОСАГО за январь-август прошлого года", - сказал Уфимцев. При этом средняя выплата по договорам ОСАГО за тот же период увеличилась, по данным РСА, на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достигла 126 351 рубля. В январе-августе прошлого года средняя премия по ОСАГО по годовым договорам составляла 7 263 рубля, а средняя выплата - 114 534 рубля. В августе средняя выплата по ОСАГО составила 141 679 рублей, а средняя премия по годовым договорам ОСАГО – 8 189 рублей. Глава РСА отметил, что рост средних выплаты и премии по годовым договорам ОСАГО был ожидаем. Он напомнил, что 19 сентября вступили в силу обновленные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часов работ, подготовленные по обновленной Единой методике Банка России, которая начала действовать с 11 июля. "Страховщики готовились к вступлению в силу этих изменений и корректировали тарифы так, чтобы в итоге года средств на выплаты хватило всем пострадавшим", - объяснил Уфимцев. "При этом мы видим, что темпы роста средней премии по годовым полисам ОСАГО значительно ниже темпов роста средней выплаты. Это связано с высокой конкуренцией между страховщиками за аккуратных водителей. Страховщики стараются удерживать цену для безубыточных клиентов, компенсируя эти потери за счет повышения стоимости полисов для аварийных водителей", – сказал он. Общая сумма выплат, по данным РСА, за январь-август достигла 178,6 миллиарда рублей, включая выплаты страховщиков, судебные накладные расходы и выплаты из компенсационного фонда РСА. Совокупный объем собранных премий по ОСАГО за этот период составил 228,4 миллиарда рублей. Всего количество заключенных договоров за этот период достигло 46,7 миллиона, из них 17,8 миллиона были оформлены как краткосрочные договоры ОСАГО, и средняя премия за январь-август по краткосрочным полисам ОСАГО составила 214 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, евгений уфимцев, рса, банк россии