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Мирзиеев и Мантуров обсудили сохранение динамики товарооборота - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Мирзиеев и Мантуров обсудили сохранение динамики товарооборота
Мирзиеев и Мантуров обсудили сохранение динамики товарооборота - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мирзиеев и Мантуров обсудили сохранение динамики товарооборота
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял первого вице-премьера России Дениса Мантурова, в ходе встречи стороны подчеркнули важность принятия... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:35+0300
2026-10-07T16:46+0300
россия
узбекистан
денис мантуров
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял первого вице-премьера России Дениса Мантурова, в ходе встречи стороны подчеркнули важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, сообщил секретариат Мантурова. "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова. В ходе встречи подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота, продвижение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение взаимодействия в образовательной и научной сферах, активных контактов на уровне регионов и бизнеса", - говорится в сообщении. Мантуров также встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и обсудил с ним основные направления развития торгово-экономических связей. Кроме того, первый вице-премьер России с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым ознакомился с проектом строительства Нового Ташкента. В ходе визита была представлена информация о генеральном плане, ходе строительных работ, транспортной и инженерной инфраструктуре города, а также планах его дальнейшего развития.
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россия, узбекистан, денис мантуров, шавкат мирзиеев
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Денис Мантуров, Шавкат Мирзиеев
16:35 07.10.2026 (обновлено: 16:46 07.10.2026)
 
Мирзиеев и Мантуров обсудили сохранение динамики товарооборота

Россия и Узбекистан сохранят динамику товарооборота — Мантуров

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял первого вице-премьера России Дениса Мантурова, в ходе встречи стороны подчеркнули важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, сообщил секретариат Мантурова.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова. В ходе встречи подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота, продвижение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение взаимодействия в образовательной и научной сферах, активных контактов на уровне регионов и бизнеса", - говорится в сообщении.
Мантуров также встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и обсудил с ним основные направления развития торгово-экономических связей.
Кроме того, первый вице-премьер России с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым ознакомился с проектом строительства Нового Ташкента. В ходе визита была представлена информация о генеральном плане, ходе строительных работ, транспортной и инженерной инфраструктуре города, а также планах его дальнейшего развития.
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНДенис МантуровШавкат Мирзиеев
 
 
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