https://1prime.ru/20261007/privolzhe-874050377.html
Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье
Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье - 07.10.2026, ПРАЙМ
Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье
Больше всего заявок на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ, сообщила глава Агентства стратегических инициатив... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T22:11+0300
2026-10-07T22:11+0300
2026-10-07T22:17+0300
россия
бизнес
москва
центральный федеральный округ
дальний восток
владимир путин
агентство стратегических инициатив
росконгресс
вэб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874050377.jpg?1791400656
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Больше всего заявок на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных". "Самое большое количество (заявок - ред.) - это не Центральный федеральный округ, а Приволжский федеральный округ, треть заявок - это регионы ПФО, следующие лидирующие позиции - это Дальний Восток и Центральная Россия", - сказала журналистам Чупшева. Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.
москва
центральный федеральный округ
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, москва, центральный федеральный округ, дальний восток, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс, вэб
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Центральный федеральный округ, Дальний Восток, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, Росконгресс, ВЭБ
Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье
Чупшева: больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Больше всего заявок на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
"Самое большое количество (заявок - ред.) - это не Центральный федеральный округ, а Приволжский федеральный округ, треть заявок - это регионы ПФО, следующие лидирующие позиции - это Дальний Восток и Центральная Россия", - сказала журналистам Чупшева.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.