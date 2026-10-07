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Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье
Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье - 07.10.2026, ПРАЙМ
Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье
Больше всего заявок на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ, сообщила глава Агентства стратегических инициатив... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T22:11+0300
2026-10-07T22:17+0300
россия
бизнес
москва
центральный федеральный округ
дальний восток
владимир путин
агентство стратегических инициатив
росконгресс
вэб
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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Больше всего заявок на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных". "Самое большое количество (заявок - ред.) - это не Центральный федеральный округ, а Приволжский федеральный округ, треть заявок - это регионы ПФО, следующие лидирующие позиции - это Дальний Восток и Центральная Россия", - сказала журналистам Чупшева. Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.
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россия, бизнес, москва, центральный федеральный округ, дальний восток, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс, вэб
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Центральный федеральный округ, Дальний Восток, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, Росконгресс, ВЭБ
22:11 07.10.2026 (обновлено: 22:17 07.10.2026)
 
Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье

Чупшева: больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ

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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Больше всего заявок на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
"Самое большое количество (заявок - ред.) - это не Центральный федеральный округ, а Приволжский федеральный округ, треть заявок - это регионы ПФО, следующие лидирующие позиции - это Дальний Восток и Центральная Россия", - сказала журналистам Чупшева.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАЦентральный федеральный округДальний ВостокВладимир ПутинАгентство стратегических инициативРосконгрессВЭБ
 
 
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