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Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье

Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье - 07.10.2026, ПРАЙМ

Больше всего заявок на конкурс "Знай наших" подало Приволжье

Больше всего заявок на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ, сообщила глава Агентства стратегических инициатив... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T22:11+0300

2026-10-07T22:11+0300

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агентство стратегических инициатив

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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Больше всего заявок на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подал Приволжский федеральный округ, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных". "Самое большое количество (заявок - ред.) - это не Центральный федеральный округ, а Приволжский федеральный округ, треть заявок - это регионы ПФО, следующие лидирующие позиции - это Дальний Восток и Центральная Россия", - сказала журналистам Чупшева. Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.

москва

центральный федеральный округ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, москва, центральный федеральный округ, дальний восток, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс, вэб