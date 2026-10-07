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Продажи новостроек в Московском регионе сократились за три квартала на 23% - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи новостроек в Московском регионе сократились за три квартала на 23%
Продажи новостроек в Московском регионе сократились за три квартала на 23% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Московском регионе сократились за три квартала на 23%
Продажи новостроек в Московском регионе сократились за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 3,3 миллиона... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T06:25+0300
2026-10-07T06:25+0300
недвижимость
бизнес
новая москва
московская область
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Московском регионе сократились за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 3,3 миллиона квадратных метров, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании Ricci. "Наиболее существенное снижение зафиксировано в Новой Москве, наиболее устойчивым оказался спрос в Московской области. При этом средневзвешенная цена предложения по региону выросла на 22% - до 570 тысяч рублей за квадратный метр. Изменения семейной ипотеки с октября станут дополнительным фактором давления на продажи и усилят перераспределение спроса в пользу более доступных проектов", - сказал представитель компании. По данным Ricci, в Новой Москве площадь жилья, реализованного по зарегистрированным договорам долевого участия (ДДУ), сократилась на 47% относительно января-сентября 2025 года и составила 420 тысяч квадратных метров. В "старой" Москве показатель снизился на 29% - до 1,5 миллиона квадратных метров. В Подмосковье объем спроса уменьшился только на 1% - до 1,4 миллиона квадратных метров. Сентябрь стал месяцем с наибольшим объемом сделок с начала 2026 года на всех рынках Московского региона: в Москве в старых границах продано 190 тысяч квадратных метров жилья, в Новой Москве - 67 тысяч, в Подмосковье - 235 тысяч, уточнили в компании. По подсчетам аналитиков Ricci, на конец третьего квартала объем экспозиции в Московском регионе составил 4,2 миллиона квадратных метров - примерно на 8% меньше, чем годом ранее. Средневзвешенная цена предложения в "старой" Москве достигла 864 тысяч рублей за "квадрат", увеличившись на 18% за год. В Новой Москве показатель составил 342 тысячи рублей за "квадрат" – рост на 15%. В Московской области квадратный метр также подорожал на 15% - до 239 тысяч рублей. "Рост средней цены отражает как изменение стоимости жилья, так и структуры экспозиции. Предложение стандарт- и комфорт-класса сокращается, тогда как доля более дорогих проектов увеличивается. Повышение стоимости земельных участков и строительства, а также усложнение требований к проектам ограничивают возможности девелоперов выводить доступное жилье и стимулируют переход в более высокие ценовые сегменты", - добавил представитель компании.
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недвижимость, бизнес, новая москва, московская область, москва
Недвижимость, Бизнес, НОВАЯ МОСКВА, Московская область, МОСКВА
06:25 07.10.2026
 
Продажи новостроек в Московском регионе сократились за три квартала на 23%

Ricci: продажи новостроек в Московском регионе сократились за три квартала на 23%

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Московском регионе сократились за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 3,3 миллиона квадратных метров, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании Ricci.
"Наиболее существенное снижение зафиксировано в Новой Москве, наиболее устойчивым оказался спрос в Московской области. При этом средневзвешенная цена предложения по региону выросла на 22% - до 570 тысяч рублей за квадратный метр. Изменения семейной ипотеки с октября станут дополнительным фактором давления на продажи и усилят перераспределение спроса в пользу более доступных проектов", - сказал представитель компании.
По данным Ricci, в Новой Москве площадь жилья, реализованного по зарегистрированным договорам долевого участия (ДДУ), сократилась на 47% относительно января-сентября 2025 года и составила 420 тысяч квадратных метров. В "старой" Москве показатель снизился на 29% - до 1,5 миллиона квадратных метров. В Подмосковье объем спроса уменьшился только на 1% - до 1,4 миллиона квадратных метров.
Сентябрь стал месяцем с наибольшим объемом сделок с начала 2026 года на всех рынках Московского региона: в Москве в старых границах продано 190 тысяч квадратных метров жилья, в Новой Москве - 67 тысяч, в Подмосковье - 235 тысяч, уточнили в компании.
По подсчетам аналитиков Ricci, на конец третьего квартала объем экспозиции в Московском регионе составил 4,2 миллиона квадратных метров - примерно на 8% меньше, чем годом ранее. Средневзвешенная цена предложения в "старой" Москве достигла 864 тысяч рублей за "квадрат", увеличившись на 18% за год. В Новой Москве показатель составил 342 тысячи рублей за "квадрат" – рост на 15%. В Московской области квадратный метр также подорожал на 15% - до 239 тысяч рублей.
"Рост средней цены отражает как изменение стоимости жилья, так и структуры экспозиции. Предложение стандарт- и комфорт-класса сокращается, тогда как доля более дорогих проектов увеличивается. Повышение стоимости земельных участков и строительства, а также усложнение требований к проектам ограничивают возможности девелоперов выводить доступное жилье и стимулируют переход в более высокие ценовые сегменты", - добавил представитель компании.
 
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