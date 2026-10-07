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Продажи зимних шин в России подскочили на маркетплейсах - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи зимних шин в России подскочили на маркетплейсах
Продажи зимних шин в России подскочили на маркетплейсах - 07.10.2026, ПРАЙМ
Продажи зимних шин в России подскочили на маркетплейсах
Россияне начали готовить автомобили к холодам - продажи зимних шин в сентябре подскочили на маркетплейсах как в месячном, так и в годовом выражении, рассказали... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T07:46+0300
2026-10-07T07:46+0300
бизнес
россия
wildberries
яндекс маркет
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россияне начали готовить автомобили к холодам - продажи зимних шин в сентябре подскочили на маркетплейсах как в месячном, так и в годовом выражении, рассказали РИА Новости представители крупных площадок. "Водители авто уже в сентябре начинают готовиться к зимнему периоду. С 1 по 29 сентября количество покупок шин выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в августе", - рассказали в пресс-службе "Яндекс Маркета". Еще большую динамику фиксирует и Wildberries: в сентябре по сравнению с августом продажи зимних шин на маркетплейсе увеличились в 2,6 раза в деньгах и в 2,7 раза в штуках. При этом заметный рост наблюдается и в годовом выражении: по сравнению с сентябрем 2025 года продажи зимних шин на Wildberries увеличились в 2,4 раза как в денежном, так и в количественном выражении. "Такая динамика свидетельствует о том, что автомобилисты предпочитают готовиться к наступлению холодов заблаговременно, не откладывая покупку зимней резины до первых снегопадов", - пояснили аналитики компании.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, россия, wildberries, яндекс маркет
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries, Яндекс Маркет
07:46 07.10.2026
 
Продажи зимних шин в России подскочили на маркетплейсах

Продажи зимних шин на маркетплейсах в сентябре подскочили в 1,5 раза

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россияне начали готовить автомобили к холодам - продажи зимних шин в сентябре подскочили на маркетплейсах как в месячном, так и в годовом выражении, рассказали РИА Новости представители крупных площадок.
"Водители авто уже в сентябре начинают готовиться к зимнему периоду. С 1 по 29 сентября количество покупок шин выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в августе", - рассказали в пресс-службе "Яндекс Маркета".
Еще большую динамику фиксирует и Wildberries: в сентябре по сравнению с августом продажи зимних шин на маркетплейсе увеличились в 2,6 раза в деньгах и в 2,7 раза в штуках.
При этом заметный рост наблюдается и в годовом выражении: по сравнению с сентябрем 2025 года продажи зимних шин на Wildberries увеличились в 2,4 раза как в денежном, так и в количественном выражении.
"Такая динамика свидетельствует о том, что автомобилисты предпочитают готовиться к наступлению холодов заблаговременно, не откладывая покупку зимней резины до первых снегопадов", - пояснили аналитики компании.
 
БизнесРОССИЯWildberriesЯндекс Маркет
 
 
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