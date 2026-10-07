https://1prime.ru/20261007/prokurory-874049370.html

Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов

Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов - 07.10.2026, ПРАЙМ

Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов

Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов в РФ за девять месяцев 2026 года, что составляет 63%, сообщил заместитель начальника ГУ по... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T21:20+0300

2026-10-07T21:20+0300

2026-10-07T21:20+0300

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бизнес

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов в РФ за девять месяцев 2026 года, что составляет 63%, сообщил заместитель начальника ГУ по надзору за исполнением федерального законодательства и начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Артем Кононенко. В ходе сессии "Внедрение цифровых технологий в целях снижения административной нагрузки на бизнес" в рамках форума "Цифровые решения" он отметил, что только за девять месяцев этого года путем использования единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) ведомством было рассмотрено свыше 60 тысяч заявок контролеров на внеплановое вмешательство. "Из их числа отклонено более 38 тысяч, что составляет 63%", - отметил Кононенко. Он добавил, что в настоящее время прокуроры рассматривают порядка 140 тысяч предложений контролирующих органов о проведении проверок предпринимателей, которые размещены в реестре контрольных мероприятий. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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