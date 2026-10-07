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Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов
Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов - 07.10.2026, ПРАЙМ
Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов
Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов в РФ за девять месяцев 2026 года, что составляет 63%, сообщил заместитель начальника ГУ по... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T21:20+0300
2026-10-07T21:20+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов в РФ за девять месяцев 2026 года, что составляет 63%, сообщил заместитель начальника ГУ по надзору за исполнением федерального законодательства и начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Артем Кононенко. В ходе сессии "Внедрение цифровых технологий в целях снижения административной нагрузки на бизнес" в рамках форума "Цифровые решения" он отметил, что только за девять месяцев этого года путем использования единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) ведомством было рассмотрено свыше 60 тысяч заявок контролеров на внеплановое вмешательство. "Из их числа отклонено более 38 тысяч, что составляет 63%", - отметил Кононенко. Он добавил, что в настоящее время прокуроры рассматривают порядка 140 тысяч предложений контролирующих органов о проведении проверок предпринимателей, которые размещены в реестре контрольных мероприятий. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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40
192
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5
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россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес
21:20 07.10.2026
 
Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов

Генпрокуратура: прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Прокуроры отклонили более 38 тысяч внеплановых проверок бизнесменов в РФ за девять месяцев 2026 года, что составляет 63%, сообщил заместитель начальника ГУ по надзору за исполнением федерального законодательства и начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Артем Кононенко.
В ходе сессии "Внедрение цифровых технологий в целях снижения административной нагрузки на бизнес" в рамках форума "Цифровые решения" он отметил, что только за девять месяцев этого года путем использования единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) ведомством было рассмотрено свыше 60 тысяч заявок контролеров на внеплановое вмешательство.
"Из их числа отклонено более 38 тысяч, что составляет 63%", - отметил Кононенко.
Он добавил, что в настоящее время прокуроры рассматривают порядка 140 тысяч предложений контролирующих органов о проведении проверок предпринимателей, которые размещены в реестре контрольных мероприятий.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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