Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Русгидро" рассказали о проработке проекта Нижне-Зейской ГЭС - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/prorabotka-874034592.html
В "Русгидро" рассказали о проработке проекта Нижне-Зейской ГЭС
В "Русгидро" рассказали о проработке проекта Нижне-Зейской ГЭС - 07.10.2026, ПРАЙМ
В "Русгидро" рассказали о проработке проекта Нижне-Зейской ГЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Проработка проекта Нижне-Зейской гидроэлектростанции (ГЭС) находится в высокой стадии готовности, есть понимание по... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:16+0300
2026-10-07T15:23+0300
россия
амурская область
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874034592.jpg?1791375825
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Проработка проекта Нижне-Зейской гидроэлектростанции (ГЭС) находится в высокой стадии готовности, есть понимание по необходимому оборудованию и площади водохранилища, заявил журналистам член правления, первый заместитель - главный инженер "Русгидро" Сергей Кондратьев в кулуарах Научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии". Отвечая на вопрос РИА Новости, он сказал, что накануне, 6 октября, "Русгидро" провело научно-технический совет в своем проектном институте "Ленгидропроект", где были определены основные технические решения по Нижне-Зейской ГЭС. "Стадия проработки настолько высока, что мы уже понимаем сам створ, понимаем, из чего строить, какой объем будет у нас площади по водохранилищу, какие будут уровни самого водохранилища. Мы понимаем даже, какое будет оборудование установлено. То есть, настолько мы уже сдвинулись в этом вопросе, что фактически уже можно переходить к формированию стадии рабочей документации. Фактически сегодня проект на завершающей стадии", - сказал он. "Русгидро" в начале сентября представило на своем стенде на Восточном экономическом форуме макет проектируемой Нижне-Зейской ГЭС, которую планируется построить в Амурской области. Планируется, что ее мощность составит 428 МВт со среднемноголетней годовой выработкой 2,252 миллиарда кВт.ч.
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, амурская область, русгидро
РОССИЯ, Амурская область, Русгидро
15:16 07.10.2026 (обновлено: 15:23 07.10.2026)
 
В "Русгидро" рассказали о проработке проекта Нижне-Зейской ГЭС

"Русгидро": проработка проекта Нижне-Зейской ГЭС находится в высокой стадии готовности

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Проработка проекта Нижне-Зейской гидроэлектростанции (ГЭС) находится в высокой стадии готовности, есть понимание по необходимому оборудованию и площади водохранилища, заявил журналистам член правления, первый заместитель - главный инженер "Русгидро" Сергей Кондратьев в кулуарах Научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии".
Отвечая на вопрос РИА Новости, он сказал, что накануне, 6 октября, "Русгидро" провело научно-технический совет в своем проектном институте "Ленгидропроект", где были определены основные технические решения по Нижне-Зейской ГЭС.
"Стадия проработки настолько высока, что мы уже понимаем сам створ, понимаем, из чего строить, какой объем будет у нас площади по водохранилищу, какие будут уровни самого водохранилища. Мы понимаем даже, какое будет оборудование установлено. То есть, настолько мы уже сдвинулись в этом вопросе, что фактически уже можно переходить к формированию стадии рабочей документации. Фактически сегодня проект на завершающей стадии", - сказал он.
"Русгидро" в начале сентября представило на своем стенде на Восточном экономическом форуме макет проектируемой Нижне-Зейской ГЭС, которую планируется построить в Амурской области. Планируется, что ее мощность составит 428 МВт со среднемноголетней годовой выработкой 2,252 миллиарда кВт.ч.
 
РОССИЯАмурская областьРусгидро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала