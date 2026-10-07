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В "Русгидро" рассказали о проработке проекта Нижне-Зейской ГЭС

В "Русгидро" рассказали о проработке проекта Нижне-Зейской ГЭС - 07.10.2026, ПРАЙМ

В "Русгидро" рассказали о проработке проекта Нижне-Зейской ГЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Проработка проекта Нижне-Зейской гидроэлектростанции (ГЭС) находится в высокой стадии готовности, есть понимание по... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:16+0300

2026-10-07T15:16+0300

2026-10-07T15:23+0300

россия

амурская область

русгидро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Проработка проекта Нижне-Зейской гидроэлектростанции (ГЭС) находится в высокой стадии готовности, есть понимание по необходимому оборудованию и площади водохранилища, заявил журналистам член правления, первый заместитель - главный инженер "Русгидро" Сергей Кондратьев в кулуарах Научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии". Отвечая на вопрос РИА Новости, он сказал, что накануне, 6 октября, "Русгидро" провело научно-технический совет в своем проектном институте "Ленгидропроект", где были определены основные технические решения по Нижне-Зейской ГЭС. "Стадия проработки настолько высока, что мы уже понимаем сам створ, понимаем, из чего строить, какой объем будет у нас площади по водохранилищу, какие будут уровни самого водохранилища. Мы понимаем даже, какое будет оборудование установлено. То есть, настолько мы уже сдвинулись в этом вопросе, что фактически уже можно переходить к формированию стадии рабочей документации. Фактически сегодня проект на завершающей стадии", - сказал он. "Русгидро" в начале сентября представило на своем стенде на Восточном экономическом форуме макет проектируемой Нижне-Зейской ГЭС, которую планируется построить в Амурской области. Планируется, что ее мощность составит 428 МВт со среднемноголетней годовой выработкой 2,252 миллиарда кВт.ч.

амурская область

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россия, амурская область, русгидро