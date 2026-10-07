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В Пермском крае засыпали карстовый провал на трассе

В Пермском крае засыпали карстовый провал на трассе - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Пермском крае засыпали карстовый провал на трассе

Карстовый провал на трассе в Пермском крае, из-за которого перекрыли движение до Чусового, засыпан, для этого потребовалось 500 тонн щебня, сообщило... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:17+0300

2026-10-07T13:17+0300

2026-10-07T13:17+0300

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ПЕРМЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Карстовый провал на трассе в Пермском крае, из-за которого перекрыли движение до Чусового, засыпан, для этого потребовалось 500 тонн щебня, сообщило региональное министерство транспорта. Во вторник ведомство сообщало, что на 19-м километре автодороги Полазна – Чусовой вблизи остановки "Отворот на Кривое" между поселками Дивья и Ветляны образовался большой карстовый провал. Участок закрыли для движения транспорта. Автомобилистам было предложено воспользоваться объездной дорогой. "Работы по устранению провала велись всю ночь. Для ликвидации последствий на место была направлена спецтехника и 24 самосвала с щебнем. В общей сложности для засыпки потребовалось порядка 500 тонн материала. На утро 7 октября просадка засыпана", - говорится в сообщении. Уточняется, что рабочие уплотняют эту площадку и засыпают асфальтогранулятом. После по участку запустят движение транспорта.

пермский край

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бизнес, россия, пермский край