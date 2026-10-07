Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пермском крае засыпали карстовый провал на трассе - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/proval-874026442.html
В Пермском крае засыпали карстовый провал на трассе
В Пермском крае засыпали карстовый провал на трассе - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Пермском крае засыпали карстовый провал на трассе
Карстовый провал на трассе в Пермском крае, из-за которого перекрыли движение до Чусового, засыпан, для этого потребовалось 500 тонн щебня, сообщило... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:17+0300
2026-10-07T13:17+0300
бизнес
россия
пермский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874026442.jpg?1791368246
ПЕРМЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Карстовый провал на трассе в Пермском крае, из-за которого перекрыли движение до Чусового, засыпан, для этого потребовалось 500 тонн щебня, сообщило региональное министерство транспорта. Во вторник ведомство сообщало, что на 19-м километре автодороги Полазна – Чусовой вблизи остановки "Отворот на Кривое" между поселками Дивья и Ветляны образовался большой карстовый провал. Участок закрыли для движения транспорта. Автомобилистам было предложено воспользоваться объездной дорогой. "Работы по устранению провала велись всю ночь. Для ликвидации последствий на место была направлена спецтехника и 24 самосвала с щебнем. В общей сложности для засыпки потребовалось порядка 500 тонн материала. На утро 7 октября просадка засыпана", - говорится в сообщении. Уточняется, что рабочие уплотняют эту площадку и засыпают асфальтогранулятом. После по участку запустят движение транспорта.
пермский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, пермский край
Бизнес, РОССИЯ, Пермский край
13:17 07.10.2026
 
В Пермском крае засыпали карстовый провал на трассе

Минтранс: на трассе в Пермском крае засыпали карстовый провал

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Карстовый провал на трассе в Пермском крае, из-за которого перекрыли движение до Чусового, засыпан, для этого потребовалось 500 тонн щебня, сообщило региональное министерство транспорта.
Во вторник ведомство сообщало, что на 19-м километре автодороги Полазна – Чусовой вблизи остановки "Отворот на Кривое" между поселками Дивья и Ветляны образовался большой карстовый провал. Участок закрыли для движения транспорта. Автомобилистам было предложено воспользоваться объездной дорогой.
"Работы по устранению провала велись всю ночь. Для ликвидации последствий на место была направлена спецтехника и 24 самосвала с щебнем. В общей сложности для засыпки потребовалось порядка 500 тонн материала. На утро 7 октября просадка засыпана", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рабочие уплотняют эту площадку и засыпают асфальтогранулятом. После по участку запустят движение транспорта.
 
БизнесРОССИЯПермский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала