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Расписание поездов третьей линии МЦД-3 изменится 10 и 11 октября

Расписание поездов третьей линии МЦД-3 изменится 10 и 11 октября - 07.10.2026, ПРАЙМ

Расписание поездов третьей линии МЦД-3 изменится 10 и 11 октября

Расписание движения поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится 10 и 11 октября в связи с работами по модернизации инфраструктуры... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:13+0300

2026-10-07T19:13+0300

2026-10-07T19:13+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Расписание движения поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится 10 и 11 октября в связи с работами по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково, сообщил столичный департамент транспорта. "Десятого и одиннадцатого октября изменится движение на D3: в отдельные периоды интервалы на Ленинградском направлении будут увеличены до 45 минут", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе отметили, что на Ленинградском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены: на участке от станции Зеленоград-Крюково до станции Химки - до 45 минут, от станции Химки до станции Останкино - до 30 минут. Также часть поездов со стороны Ипподрома из центра будет следовать укороченными маршрутами до и от станций Химки и Сходня, а на станции Зеленоград-Крюково могут быть изменены пути отправления поездов. "На Казанском направлении: часть поездов D3 будет следовать укороченными маршрутами до и от станции Митьково, интервалы движения будут увеличены до 15 минут, поезда до Казанского вокзала и в обратном направлении будут сохранены", - добавляется в сообщении. В период изменений специалисты из РЖД проведут работы по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково.

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