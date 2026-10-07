https://1prime.ru/20261007/raspisanie-874046125.html
Расписание поездов третьей линии МЦД-3 изменится 10 и 11 октября
Расписание поездов третьей линии МЦД-3 изменится 10 и 11 октября - 07.10.2026, ПРАЙМ
Расписание поездов третьей линии МЦД-3 изменится 10 и 11 октября
Расписание движения поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится 10 и 11 октября в связи с работами по модернизации инфраструктуры... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:13+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Расписание движения поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится 10 и 11 октября в связи с работами по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково, сообщил столичный департамент транспорта.
"Десятого и одиннадцатого октября изменится движение на D3: в отдельные периоды интервалы на Ленинградском направлении будут увеличены до 45 минут", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что на Ленинградском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены: на участке от станции Зеленоград-Крюково до станции Химки - до 45 минут, от станции Химки до станции Останкино - до 30 минут. Также часть поездов со стороны Ипподрома из центра будет следовать укороченными маршрутами до и от станций Химки и Сходня, а на станции Зеленоград-Крюково могут быть изменены пути отправления поездов.
"На Казанском направлении: часть поездов D3 будет следовать укороченными маршрутами до и от станции Митьково, интервалы движения будут увеличены до 15 минут, поезда до Казанского вокзала и в обратном направлении будут сохранены", - добавляется в сообщении.
В период изменений специалисты из РЖД проведут работы по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково.
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Расписание поездов третьей линии МЦД-3 изменится 10 и 11 октября
Расписание движения поездов третьей линии МЦД-3 изменится 10 и 11 октября
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Расписание движения поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится 10 и 11 октября в связи с работами по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково, сообщил столичный департамент транспорта.
"Десятого и одиннадцатого октября изменится движение на D3: в отдельные периоды интервалы на Ленинградском направлении будут увеличены до 45 минут", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что на Ленинградском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены: на участке от станции Зеленоград-Крюково до станции Химки - до 45 минут, от станции Химки до станции Останкино - до 30 минут. Также часть поездов со стороны Ипподрома из центра будет следовать укороченными маршрутами до и от станций Химки и Сходня, а на станции Зеленоград-Крюково могут быть изменены пути отправления поездов.
"На Казанском направлении: часть поездов D3 будет следовать укороченными маршрутами до и от станции Митьково, интервалы движения будут увеличены до 15 минут, поезда до Казанского вокзала и в обратном направлении будут сохранены", - добавляется в сообщении.
В период изменений специалисты из РЖД проведут работы по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково.